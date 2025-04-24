Kamu İşçileri İçin Protokol Görüşmeleri Sürüyor

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında gerçekleşen Kamu İşçisi Çerçeve Protokolü görüşmelerinin ikincisi TÜHİS ev sahipliğinde yapıldı.

600 bin kamu işçisinin zam oranının belirleneceği Kamu İşçisi Çerçeve Protokolü görüşmelerinin ikincisi, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ yetkililerinin katılımı ile TÜHİS ev sahipliğinde yapıldı. Sadece geçim şartlarının değil, aynı zamanda çalışma düzeni ve sosyal hakların da konuşulduğu görüşmeden bir sonuç çıkmadı. Sonuç çıkmayan görüşmelerin 3'üncüsünün nerede düzenleneceği ise henüz açıklanmadı.

"Bugünkü görüşmemizde sonuç çıkmadı"

TÜHİS ile yapılan ikinci görüşmede sadece ücretin değil, çalışma düzeninin de görüşüldüğünü belirten TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Bugünkü görüşmemizde sonuç çıkmadı. Zaten iki görüşmede sonuç çıkmaz. TÜHİS ile tekrar yeni bir çalışma yapacağız. Muhtemelen 1 Mayıs'tan sonra olacak. Dolayısıyla bu süreç bayağı zaman alacak. Hemen bitecek bir konu değil. Çünkü 600 bin kamu çalışanının hem çalışma, hem geçim şartlarını, hem çalışma düzenlerini hem de sosyal haklarını konuşuyoruz. Şu anda teklifimize karşı başka bir teklif sunulmadı. TÜHİS yeni bir çalışma yapacak. Bize bu çalışmalarını sunduktan sonra belirli bir düzeye geliriz. Bunu geçmiş yıllarda da böyle yaptık. Madde madde görüştük. Görüştükten sonra bakanlık düzeyinde de görüşmelerimizi yaptık ve sonuca gittik. Temennimiz kamu toplu iş sözleşmelerinin müzakereler yapılarak masa başında sonuçlanması. 89-95 yılları arasında yaşadığımız sıkıntılar sonucunda geldiğimiz nokta çalışan açısından gayet iyiydi. Sokaklara ve meydanlara çıkmanın hesabında değiliz ama o şekle gelirsek biz yine görevimizi yaparız. En iyi biten kamu toplu iş sözleşmeleri masa başında biten sözleşmelerdir. Biz bunları görüşüyoruz. Yapılan karşı teklifi kabul edip etmememiz onların teklifine bağlı. Müzakereler devam edecek" diye konuştu.

"Sendikalarımız bütün kurumlarda, bakanlıklarda şu anda TÜHİS'te görüşmelerini yapıyorlar"

HAK-İŞ'in Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert ise, TÜİK verilerine göre 10 çocuktan 4'ünün yoksulluk çektiğini ifade ederek, "Bu çocukların okul çantasının doldurulması, karınlarının doyurulması, yapılacak olan bu Kamu Çerçeve Protokolü ile amacımız işçilerimizin menfaatine yönelik daha iyi bir konuma gelmelerini sağlamaktır. Önümüzde 1 Mayıs var. 1 Mayıs'ta HAK-İŞ olarak Rize'de olacağız. Orada sorunlarımızı tekrar gündeme getireceğiz. Kamu Çerçeve Protokolü bir protokol şeklinde düzenlenecek ama sendikalarımız bütün kurumlarda, bakanlıklarda, şu anda TÜHİS'te görüşmelerini yapıyorlar. Biz sadece ücret ve sosyal hak anlamında bir kamu çerçevesi oluşturmak istiyoruz. Bugün herhangi bir teklif gelmedi ama diyaloglar neticesinde bir araya tekrar gelinecek. Çalışanlarımızı enflasyona yenik düşürmeden, mağduriyetini gidererek onların hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde planlamayı yapacağız. Gelecek olan teklifler ışığında da TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ olarak beraber bu çalışmayı yaparak kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu. - ANKARA