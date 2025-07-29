Kamu işçilerine ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11 zam teklif edildi.

KAMU İŞÇİLERİNE YENİ ZAM TEKLİFİ

Kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Bu kapsamda, görüşmelerde hükümeti temsil eden TÜHİS ile işçi kesimi arasında sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin 2025 ve 2026 yıllarındaki ücret artışının belirleneceği sözleşme görüşmeleri kapsamında Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile işçi kesimi arasında sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede, ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördüncü altı ay için yüzde 6 zam teklif edildi.

TEKLİFTE "ENFLASYON" DETAYI

Altı aylık dönemlerde enflasyonun bu oranların üzerinde çıkması halinde aşan kısmın takip eden ücret zammı oranına ilave edilmesi önerildi. Böylece yüzde 17'lik birinci altı ay zam teklifi 7 puan artış ile yüzde 24'e, yüzde 10'luk ikinci altı ay teklifi de 1 puanlık artış ile yüzde 11'e, yüzde 7'lik üçüncü altı ay teklifi 3 puanlık artışla yüzde 10'a, dördüncü altı ay teklifi olan yüzde 5 ise 1 puanlık artışla yüzde 6'ya yükseltildi.