Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim

Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuda mali disiplinin sağlanması amacıyla devre alınan tasarruf tedbirlerine yönelik 145 kamu idaresine bağlı 1279 harcama birimini denetledi ve 2 bin 160 aykırı işlem tespit etti. Süreçle ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Mali disiplinin pekiştirilmesi için gerekli tüm adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

11.05.2025 12:18
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Kamuda mali disiplinin sağlanması, tasarruf bilincinin artırılması ve kamu kaynaklarının daha etkin ve ekonomik kullanımı amacıyla yürürlüğe konulan tasarruf tedbirlerine yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda, geçen yıl 145 kamu idaresine bağlı 1279 harcama biriminde, denetim gerçekleştirildi. Bu incelemelerde, tasarruf tedbirine aykırı 2 bin 160 işlem tespit edildi.

RAPORLAR CUMNHURBAŞKANLIĞINA SUNULDU

Tespit edilen aykırılıklar raporlandı ve sorumlular hakkında gerekli yaptırımların uygulanması için ilgili idarelere gönderildi. Ayrıca, idareler bazında düzenlenen raporlar, konsolide edilerek Cumhurbaşkanlığına sunuldu. Bunun yanında denetlenen her bir idareden, aykırılıkların giderilmesi ile ilgili yaptıkları işlemler ve aldıkları önlemler hakkında geri bildirim istendi.

İZİN ALINMADAN YAPILAN HARCAMALAR SAPTANDI

Denetimlerde, 15 Mayıs 2024 tarihli tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Genelgesi'ne aykırı ve izin alınmadan yapılan harcamalar saptandı. Çok sayıda kamu idaresinde vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluşlara ait taşıtların kamu kurum ve kuruluşlarınca izin alınmadan kullanıldığı da tespit edildi. Bakanlıkça, bu yıl da denetimlere 157 kamu idaresinde devam edilecek.

BAKAN ŞİMŞEK: GEREKLİ TÜM ADIMLARI ATACAĞIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de geçen yıl başlattıkları "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" sürecinin devam edeceğini belirterek, maliye politikasındaki disiplinli duruşu sürdürdüklerini vurguladı. Harcama kontrolleri sayesinde, kayda değer tasarruf sağladıklarına işaret eden Şimşek, "Bakanlığımız, kamu idarelerince tesis edilen işlemlerin sonuçlarını hassasiyetle takip ediyor. Kamu mali yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik ve etkinlik ilkeleri doğrultusunda, tasarruf tedbirlerine ilişkin denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürecek, mali disiplinin pekiştirilmesi için gerekli tüm adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Fahri Sağgül:
    Öyle yaptırımla filan olmaz tüm mal varlıklarına el konulması lazım bir donunu birde gömleği kalsın diğer ne varsa devlete geçmeli. 11 1 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    sizin yöneteceginiz ülkeyi ben uyayarak daha güzel yönetirim 5 1 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    üç harfli market ler ziinciru herhafta zam yapıyor maliye bakanına durulur ufak ufak enflasyon %80 üstünde haberiniz olsun bakan bey 4 1 Yanıtla
  • Serkan Semiz:
    Tasarruf derken bunlarmı yapıyot 4 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    su araclarin kapisina yazilan resmi hizmete mahsustur ibaresi kalkince cok sey anladik bu ulkede... cip diyor ticarilere vergi kontrolu diyor asil kami araclarina taksaniza.. ah masum iyi niyetli vatandaslar hala guc hosterisi vs saniyor yeter ki benim oy verdigim olsun birak nasil yerse yesin olayini.. 2 1 Yanıtla
  • n5685244:
    vergi kaçıranlara dikkat edin naylon fatura lara özellikle dikat edilmeli 2 0 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    keşke halka emekliye dar gelirliye yüklenildiği kadar şu kamu kurumlarına yüklenilse enflasyon sıfıra iner 2 0 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    1279 denetlenmiş 2160 aykırı harcama tespit edilmiş.. yani her 1 harcamada 2 usulsüzlük var. koskocaman kamu kurumlarından sadece 1279 u denetlenmiş hepsi denetlense Türkiye’nin dış borçu biter 1 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Fahri Sağgül adlı yorumcunun mal varlığından başlayın...El koymaya...Bir don ve bir gömlekle bırakın... 0 1 Yanıtla
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