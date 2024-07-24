Kanada Merkez Bankası politika faizini düşürdü

Ekonomi

Kanada Merkez Bankası (BoC), art arda ikinci toplantıda politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,5'e indirdi.

BoC'den yapılan açıklamada, geniş enflasyonist baskıların hafiflediği aktarıldı.

Genel fiyat baskılarının azalmaya devam etmesi ve enflasyonun yüzde 2'ye yaklaşmasının beklenmesi nedeniyle politika faiz oranının 25 baz puan daha düşürülmesine karar verildiği belirtilen açıklamada, politika faiz oranının yüzde 4,5'e indirildiği kaydedildi.

Açıklamada, başta barınma ve bazı diğer hizmetler olmak üzere ekonominin bazı önemli kısımlarındaki fiyat baskılarının enflasyonu yukarı çektiği belirtilerek, enflasyon üzerindeki bu karşıt güçlerin dikkatle değerlendirildiği ifade edildi.

Bankanın açıklamasında, para politikası kararlarının, gelecek bilgiler ve bunların enflasyon görünümü üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmeler doğrultusunda yönlendirileceği vurgulandı.

BoC, ilk faiz indirimine haziranda gitmişti

BoC, haziran ayında, politika faizini yüzde 5'ten 4,75'e düşürerek 4 yılın ardından ilk faiz indirimini gerçekleştirmişti.

Banka, enflasyonu dizginlemek için agresif faiz artışlarının sonrasında G7 ülkeleri arasında politika gevşetmeye başlayan ilk merkez bankası olmuştu.

Kanada'da enflasyon 2022'de yüzde 8,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış, BoC enflasyonu hedefe geri döndürmek için Mart 2022'den sonra toplam 10 kez faiz artışına gitmişti.

En son Temmuz 2023'teki toplantısında faiz artıran BoC, politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5'e çıkarmıştı.

Geçen yıl eylül, ekim ve aralık aylarında politika faizini değiştirmeyen banka, bu yıl ocak, mart ve nisan aylarındaki toplantılarında da faizi sabit tutmuştu.