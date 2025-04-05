Kapalıçarşı Altın ve Dolar Fiyatları

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2024 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 2.975,00 3.750,00 3.720,00 -0,80 25,04 Cumhuriyet 20.180,00 25.375,00 25.180,00 -0,77 24,78 ABD Doları 35,3580 38,0100 38,0140 0,01 7,51 Avro 36,7510 41,1260 41,8720 1,81 13,93 İngiliz Sterlini 44,3080 49,2700 49,3000 0,06 11,27 İsviçre Frangı 39,0410 43,1100 44,5400 3,32 14,09 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA