Kapalıçarşı'da ABD Doları haftalık yüzde 0,36 yükselirken avro ve sterlin geriledi

Kapalıçarşı'da ABD Doları haftalık yüzde 0,36 yükselirken avro ve sterlin gerilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kapalıçarşı altınları ve serbest piyasa dövizlerinin TL fiyatları ile değişim oranları açıklandı. Külçe altın haftalık yüzde 0,06, Cumhuriyet altını yüzde 0,09 düşerken dolar haftalık yüzde 0,36 yükseldi; avro ve sterlin geriledi, külçe altın 2025 sonuna göre yüzde 13,73 arttı.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2025 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2025 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|6.002,00
|6.830
|6.826
|-0,06
|13,73
|Cumhuriyet
|40.464,00
|44.490
|44.450
|-0,09
|9,85
|ABD Doları
|42,8090
|48,6050
|48,7810
|0,36
|13,95
|Avro
|50,2320
|56,4710
|55,9580
|-0,91
|11,40
|İngiliz Sterlini
|57,8850
|65,8100
|65,1550
|-1,00
|12,56
|İsviçre Frangı
|54,2890
|59,6930
|59,1840
|-0,85
|9,02
Kaynak: AA
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