Kapalıçarşı'da ABD Doları haftalık yüzde 0,36 yükselirken avro ve sterlin geriledi - Son Dakika
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Kapalıçarşı'da ABD Doları haftalık yüzde 0,36 yükselirken avro ve sterlin geriledi

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Kapalıçarşı altınları ve serbest piyasa dövizlerinin TL fiyatları ile değişim oranları açıklandı. Külçe altın haftalık yüzde 0,06, Cumhuriyet altını yüzde 0,09 düşerken dolar haftalık yüzde 0,36 yükseldi; avro ve sterlin geriledi, külçe altın 2025 sonuna göre yüzde 13,73 arttı.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2025 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2025 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın6.002,006.8306.826-0,0613,73
Cumhuriyet40.464,0044.49044.450-0,099,85
ABD Doları42,809048,605048,78100,3613,95
Avro50,232056,471055,9580-0,9111,40
İngiliz Sterlini57,885065,810065,1550-1,0012,56
İsviçre Frangı54,289059,693059,1840-0,859,02
(Sürecek)

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriCumhuriyet AltınıSerbest PiyasaKapalıçarşıSterlinEkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da ABD Doları haftalık yüzde 0,36 yükselirken avro ve sterlin geriledi - Son Dakika
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