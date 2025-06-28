Kapalıçarşı'da Altın ve Dolar Fiyatları

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2024 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 2.975,00 4.296,00 4.199,00 -2,26 41,14 Cumhuriyet 20.180,00 29.033,00 28.383,00 -2,24 40,65 ABD Doları 35,3580 39,6680 39,8870 0,55 12,81 Avro 36,7510 45,7470 46,8290 2,37 27,42 İngiliz Sterlini 44,3080 53,5700 54,7700 2,24 23,61 İsviçre Frangı 39,0410 48,6000 49,9700 2,82 27,99 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA