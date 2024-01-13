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Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatları Değişti - Son Dakika
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Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatları Değişti

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları açıklandı. Külçe altın, cumhuriyet altını, ABD doları, avro, İngiliz sterlini ve İsviçre frangının fiyatları ve değişim oranları tabloda yer almaktadır.

Kapalıçarşı\'da Altın ve Döviz Fiyatları Değişti
13.01.2024 - 11:04,  Güncelleme: 11:28
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Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2023 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2023 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın1.962,001.964,001.992,001,431,53
Cumhuriyet13.176,0013.202,0013.385,001,391,59
ABD Doları29,555029,841030,09500,851,83
Avro32,666032,631033,01701,181,07
İngiliz Sterlini37,614037,889038,45201,492,23
İsviçre Frangı35,292035,209035,47500,760,52
(Sürecek)

Kaynak: AA
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