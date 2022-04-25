Kapasite kullanım oranı nisanda yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi

Kapasite kullanım oranı nisanda yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşti

25.04.2022 10:09
Kapasite kullanım oranı nisanda yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşti

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), nisanda bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 77,8 seviyesine yükseldi.

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), nisanda bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 77,8 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.725 iş yeri tarafından mart ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, nisanda bir önceki aya kıyasla 0,5 puan artışla yüzde 77,8'e çıktı.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,1 puan azalarak yüzde 78,1 düzeyinde gerçekleşti.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar202020212022
Ocak75,575,477,6
Şubat7674,976,6
Mart75,374,777,3
Nisan61,675,977,8
Mayıs62,675,3

Haziran6676,6

Temmuz70,776,7

Ağustos73,377,1

Eylül74,678,1

Ekim75,478

Kasım75,878,1

Aralık75,6???????78,7

YORUMLAR
500
TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu'nu perşembe günü Ankara'da açıklayacak TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu'nu perşembe günü Ankara'da açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kapasite kullanım oranı nisanda yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşti - Son Dakika


Son Dakika
10:10 ABD'li iki üst düzey isim Kiev'de Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü! Güvenlik nedeniyle ziyaretin detayları paylaşılmadı
09:58 Husumetlisini gördü, bir an tereddüt etmeden arabayı üzerine sürdü! Talihsiz adam havada taklalar attı
09:45 Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ramazan'da cinsellik tavsiyesi: İftardan sonra hemen cinsel ihtiyacınızı görün ki namazda aklınız orada kalmasın
09:42 Metrobüsteki yer kavgasında akıl almaz tehdit: Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım
09:36 Öfkeli anne, kızına saldıran köpeği pompalı tüfekle öldürdü
09:36 Yeğenini miras yüzünden öldürüp, iki çocuğuyla gömdü: Cesedi jandarma kadavra köpeği buldu
09:32 Adı Sevgi dizisinde dün akşam neler oldu? Zeynep, Emir ve Elif'in hayatını nasıl etkiledi?
09:16 Canlı yayında tartışma! Hilmi Daşdemir'den Gülay Yedekci'ye: Hanımefendi gibi davranın
09:10 Teşkilat dizisinde dün akşam neler oldu? Halit Başkan'ın öğrendiği yeni bilgi tüm dengeleri nasıl değiştirecek?
08:58 Ukrayna Rusya'yı kalbinden vurdu: Petrol borularını füzelerle hedef aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 10:19:56. #1.13#
SON DAKİKA: Kapasite kullanım oranı nisanda yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement