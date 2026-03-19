Kara yollarında durum

19.03.2026 08:23
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 22 Mart Pazar günü saat 00.00'a kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç KGM'nin sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz olacak.

Eceabat-Abide yolunun 12-13. kilometrelerinde meydana gelen deniz tahribatı nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Polatlı- Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ile Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatıldı, ulaşım alternatif güzergahlardan sürdürülüyor.

Uşak-Sivaslı yolunun 5-6. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit köprü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Afyonkarahisar-Kütahya yolunun 32. kilometresinde YHT projesi kapsamındaki viyadük inşaatı nedeniyle ulaşım, Kütahya istikametinde iki yönlü devam ediyor.

Göksun-Elbistan yolunun 22-48. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Antalya-Alanya yolunun 14-15. kilometrelerinde hemzemin kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde Forum AVM bölgesindeki yaya üst geçidi yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA

