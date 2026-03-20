Kara yollarında durum

20.03.2026 09:39
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 22 Mart Pazar gün sonuna kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç KGM'nin sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz olacak.

TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa Kavşağı ayrılma kolundaki yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Çalışmalar, 7 gün 24 saat esasına göre yürütülüyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 2-4. kilometrelerinde, bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Yenipazar Kavşağı Denizli istikametindeki şev çalışması dolayısıyla emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 8-13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometreleri, yapım çalışmaları dolayısıyla Bursa-Ankara istikametinde ulaşıma kapatılarak, trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

Tokat-Niksar yolunun 41-47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 25-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesiminin yapımı dolayısıyla 2-3. kilometrelerde trafik kontrollü devam ediyor.

