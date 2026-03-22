Kara yollarında durum

22.03.2026 08:57
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bugün saat 24.00'e kadar yap-işlet-devret projeleri hariç KGM'nin sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz olacak.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Otoyolu'nun Malkara istikameti 160. kilometresindeki bakım-onarım çalışmaları nedeniyle Malkara istikameti sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları 2-5. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara-Samsun yolunun 32-33. kilometrelerinde Ankara istikametinde, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolundaki yapım çalışmaları dolayısıyla sağ banket trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 9. kilometresinde Pamukçu Kavşağı'ndaki üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometresindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87-88. kilometresindeki yapım çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 47-49. kilometrelerindeki (Çaydeğirmeni belde geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Silifke-Mersin yolunun 33-34. kilometresindeki "Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi" kapsamındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresindeki (Forum AVM mevkisi) yaya üst geçidi çalışması sebebiyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım, tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
