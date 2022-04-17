Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

17.04.2022 08:14
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Basın Ekspres yolunda Mahmutbey Batı- İkitelli kavşaklarında ve O-3 TEM Otoyolu, Ispartakule-Mahmutbey Batı kavşaklarında TEİAŞ'a ait mevcut enerji nakil havai hatlarının koruma telinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle otoyolda trafik, iki yönlü 10-15 dakikalık aralıklarla kontrollü kapatılıyor.

TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı- Karacabey kavşaklarında 31-40. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım İzmir istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Torbalı- Belevi yolunun 15-17. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları, Pınarhisar- Saray yolunun 34-37. kilometrelerinde ise yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Bayramözü- Hirfanlı Barajı yolunun 0-5. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Boyabat-Saraydüzü-Kargı yolunun 28. kilometresinde dolgu şevinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Manavgat-Alanya- Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerinde meydana gelen yol çökmesi dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor. Söz konusu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 62. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle Ereğli istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım 61-65. kilometrelerinde diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğü, TEM Otoyolu, Mahmutbey, İkitelli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kara yollarında durum - Son Dakika


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