Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Basın Ekspres yolunda Mahmutbey Batı- İkitelli kavşaklarında ve O-3 TEM Otoyolu, Ispartakule-Mahmutbey Batı kavşaklarında TEİAŞ'a ait mevcut enerji nakil havai hatlarının koruma telinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle otoyolda trafik, iki yönlü 10-15 dakikalık aralıklarla kontrollü kapatılıyor.

TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı- Karacabey kavşaklarında 31-40. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım İzmir istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Torbalı- Belevi yolunun 15-17. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları, Pınarhisar- Saray yolunun 34-37. kilometrelerinde ise yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Bayramözü- Hirfanlı Barajı yolunun 0-5. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Boyabat-Saraydüzü-Kargı yolunun 28. kilometresinde dolgu şevinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Manavgat-Alanya- Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerinde meydana gelen yol çökmesi dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor. Söz konusu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 62. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle Ereğli istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım 61-65. kilometrelerinde diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.