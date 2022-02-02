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Karabük'te 2021 yılında 201 proje ve iş yürütüldü - Son Dakika

Karabük'te 2021 yılında 201 proje ve iş yürütüldü

02.02.2022 13:51
Karabük'te 2021 yılında 201 proje ve iş yürütüldü

Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenen 2022 yılı İl Koordinasyon Kurulu ilk toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında, Karabük Valiliği Büyük Toplantı...

Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenen 2022 yılı İl Koordinasyon Kurulu ilk toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında, Karabük Valiliği Büyük Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Gürel, "İlimizde, 2021 yılında; Ulaştırma sektöründe 20, Eğitim sektöründe 53, Kültür-Turizm sektöründe 9, Tarım sektöründe 60, Enerji sektöründe 5, Sağlık sektöründe 9, Diğer Kamusal Hizmetleri Sektöründe 45 olmak üzere toplam 201 proje ve iş yürütülmüştür. Yürütülen 201 proje ve işin toplam proje bedeli 3 milyar 998 milyon 930 bin TL'dir. Bu projelere önceki yıllarda 1 milyar 301 milyon 660 bin, dönem sonu itibariyle de 489 milyon 443 bin TL harcama yapılmıştır. Projelerin 2021 yılı ödenekleri 637 Milyon 883 bin TL'dir. İl Koordinasyon Kurulumuzun 2021 yılı 4. Dönem Toplantısının ilimiz yatırımları için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Vali Fuat Gürel'in konuşmasının ardından Yatırımcı Bölge Müdürleri ve Daire Müdürleri söz alarak 2021 yılında başlanan ve yapımı devam eden projeler ile 2022 yılında planlanan yatırımlarla ilgili Vali Gürel ve koordinasyon kurulu üyelerine bilgilendirme yaptılar. - KARABÜK

Karabük'te 2021 yılında 201 proje ve iş yürütüldü

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Karabük Valiliği, Türk Lirası, Yatırımcı, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karabük'te 2021 yılında 201 proje ve iş yürütüldü - Son Dakika Ekonomi


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