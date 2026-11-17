Karabük'te araç sayısı Ekim'de 257 artarak 89 bin 325'e ulaştı, otomobiller öne çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜİK verilerine göre Karabük'te trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı, Eylülde 89 bin 68 iken Ekim ayında 257 artarak 89 bin 325'e ulaştı. Kentteki toplam araçların yarısından fazlasını oluşturan otomobil sayısı ise 50 bin 308 olarak kayıtlara geçti.
Karabük'te trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı, Ekim ayı itibarıyla 89 bin 325'e yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kentte trafiğe kayıtlı araçların yarısından fazlasını otomobiller oluşturdu. Karabük'te toplam araç sayısı içerisinde 50 bin 308 otomobil bulunurken, motosiklet sayısı 15 bin 381 olarak kayıtlara geçti. Kentteki diğer taşıtların dağılımı ise 10 bin 544 kamyonet, 6 bin 979 traktör, 3 bin 490 kamyon, 1 bin 632 minibüs, 601 otobüs ve 390 özel amaçlı araç şeklinde oldu. Eylül'de Karabük'te 89 bin 68 olarak açıklanan toplam araç sayısı, ekim ayında 257 artarak 89 bin 325'e ulaştı. Batı Karadeniz illerinden Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 218 bin 865, Bartın'da ise 72 bin 731 olarak kayıtlara geçti.
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