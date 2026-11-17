Karabük'te trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı, Ekim ayı itibarıyla 89 bin 325'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kentte trafiğe kayıtlı araçların yarısından fazlasını otomobiller oluşturdu. Karabük'te toplam araç sayısı içerisinde 50 bin 308 otomobil bulunurken, motosiklet sayısı 15 bin 381 olarak kayıtlara geçti. Kentteki diğer taşıtların dağılımı ise 10 bin 544 kamyonet, 6 bin 979 traktör, 3 bin 490 kamyon, 1 bin 632 minibüs, 601 otobüs ve 390 özel amaçlı araç şeklinde oldu. Eylül'de Karabük'te 89 bin 68 olarak açıklanan toplam araç sayısı, ekim ayında 257 artarak 89 bin 325'e ulaştı. Batı Karadeniz illerinden Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 218 bin 865, Bartın'da ise 72 bin 731 olarak kayıtlara geçti.