Belediyenin projesiyle yetiştirilen kaz yumurtaları kuluçka makinesine yüklendi - Son Dakika

Karabük'ün Eflani ilçesinde belediye tarafından hazırlanan proje kapsamında üretilen 1200 kaz yumurtası kuluçka makinesine yüklendi.

Eflani Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında, ilçede kaz yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak, özellikle kadın ve genç çiftçilere iş imkanı sağlamak amacıyla "Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" projesini hayata geçirdi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından desteklenen proje kapsamında ilçede 600 damızlık hayvanın bulunduğu kaz üretim çiftliği kuruldu.

Günde ortalama 100 yumurta üretilen çiftlikte kuluçka makinesine 1200 yumurta yüklendi.

Yumurtalardan elde edilecek yavrular, beslenip büyütüldükten sonra eğitimden geçirilecek 70 çiftçiye hibe olarak dağıtılacak.

Projeyle kaz yetiştiriciliğinin ilçenin yeni gelir kapısı olması amaçlanıyor.

"Günde ortalama 100 yumurta üretimimiz var"

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, günde ortalama 100 yumurta üretimi olduğunu ve 4-5 gün sonra diğer makineye 1200 yumurtanın daha yükleneceğini söyledi. Ertuğrul, "Yavrular çıktıktan sonra 1 ay özel bakım yapılacak. 70 kursiyere teorik ve pratik eğitimler vereceğiz. Bu eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere kaz palazları eşit bir şekilde ücretsiz dağıtılacak." dedi.

Proje kapsamında üretilen kaz civcivlerinin bakımlarının tamamlanarak nisan ayı içinde yetiştiricilere teslim edilmesinin planlandığını dile getiren Ertuğrul, şunları kaydetti:

"Damızlık sürüden elde edilen ilk kaz civcivi projenin maskotu oldu. Artık kaz üretim ve eğitim çiftliğinde üretim ve eğitim sürecine geçildi. Çiftlikte kuluçka ve çıkım makinelerinin kurulumu tamamlandı. Eğitim için hazırladığımız sınıfın masa, sıra, tahta ve eğitim materyalleri tamamlandı, ders başına hazır hale geldi. Kuluçkaya yatırılan öncü yumurtadan çıkan yavru 10 günlük oldu. Hedefimiz, çiftliğin devamını sağlamak. Hem üretim yapmak hem de vatandaşların ürettiği kazları pazarlamak amacındayız."