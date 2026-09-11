Karabük'te Eskipazar OSB'de 5 bin kişilik istihdam hedefleniyor - Son Dakika
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Karabük'te Eskipazar OSB'de 5 bin kişilik istihdam hedefleniyor

Karabük\'te Eskipazar OSB\'de 5 bin kişilik istihdam hedefleniyor
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Karabük Valisi Oktay Çağatay, Eskipazar OSB'de 5 bin kişiye iş imkanı sağlamayı hedeflediklerini bildirdi. Altyapıda yüzde 95 seviyesine ulaşıldığını belirten Çağatay, yer teslimi yapılan 6 firmanın temel atma aşamasına geldiğini söyledi.

Karabük Valisi Oktay Çağatay, Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 5 bin kişiye iş imkanı sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Eskipazar Kaymakamı Kübra Ustaoğlu, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz ile Eskipazar OSB'de inceleme gezisi yapan Vali Çağatay, OSB Müdürü Murat Tümen'den bilgi aldı.

Vali Çağatay, gazetecilere, Karabük'ün ve Türkiye'nin gururu olmaya aday Eskipazar OSB'nin durumunu ve yol haritasını görmek istediklerini söyledi.

Eskipazar OSB'nin yaklaşık 3 bin 500 dekar arazi üzerine kurulduğunu belirten Çağatay, "İçinden Türkiye'deki 400 organize sanayiden sadece 14'ünde olan demir yolu hattı geçen ve hemen dibine geçtiğimiz birkaç ay içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Lojistik Koordinasyon Kurulundan onayı geçen lojistik sahamızın da yapılacağı alanı gezdik. Çok şükür altyapıda yüzde 95 seviyeye ulaşmış vaziyetteyiz. Allah nasip ederse birkaç ay içerisinde altyapımızı bitirmiş olacağız." dedi.

Çağatay, içinde bulundukları fabrikanın tamamen üretime geçtiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şu anda yaklaşık 50 civarında çalışanı var. İnşallah ikinci etabı da kısa zamanda başlayacak ve tamamlanacak. Burada çok nitelikli ve çok yüksek kaliteli iş yapılıyor. Hakikaten çok beğendik ve gurur duyduk. Yerlerini teslim alan 6 firmamız da temel atma durumuna geldi. Onları gezdik. Onlar da memnuniyetlerini ifade ettiler. Toplamda 73 parselden 67'sinin teslimi yapıldı. İnşallah onlar da kısa vadede üretime geçerler. Burada toplamda 5 bin kişi civarında çalışan olacağını ümit ediyoruz."

Eskipazar OSB'nin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Çağatay, bittiğinde hem Karabük'e hem Türkiye'ye çok hayırlı iş olacağını dile getirdi.

Çağatay, 10 Eylül 1939'da Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (KARDEMİR) ilk Türk demirinin üretildiğini hatırlatarak, "Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki en kıymetli ve en eski ağır sanayi yatırımlarından birine sahip olmakla gurur duyan ilimiz. Onun hemen hemen yıl dönümünde böyle gezi yaptık. Ben çok gurur duydum. Çok teşekkür ediyorum saygıdeğer milletvekillerimiz başta olmak üzere bütün katılımcılara. Karabük'ümüze, memleketimize hayırlı olsun diliyorum." şeklinde konuştu.

Ziyarette, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu ve diğer ilgililer yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Karabük'te Eskipazar OSB'de 5 bin kişilik istihdam hedefleniyor - Son Dakika

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