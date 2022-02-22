Üye Girişi
Karabük Valiliği'nden ölçü ve tartı aletleri uyarısı - Son Dakika

Karabük Valiliği'nden ölçü ve tartı aletleri uyarısı

22.02.2022 12:24
Karabük Valiliği'nden ölçü ve tartı aletleri uyarısı

Karabük Valiliği, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamındaki ölçü aletlerinin periyodik muayenesi için son müracaat tarihinin 28 Şubat olduğu belirtildi.

Karabük Valiliği, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamındaki ölçü aletlerinin periyodik muayenesi için son müracaat tarihinin 28 Şubat olduğu belirtildi.

Açıklamada, ölçü ve ölçü aletlerinin kamu yararına uygun olarak doğru, ayarlı kullanımının sağlanması, muayenesi ve damgalanması işlemleri, Belediye Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluğu, bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Yetkili Muayene Servisleri tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Akaryakıt ve LPG sayaçları, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, hassas kütle ölçüleri, 5 kg'dan yukarı kütle ölçüleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, maksimum kapasitesi 2000 kg üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ile aks kantarları için elektronik ortamda TSE'ye müracaat etmelerinin gerektiğinin ifade edildiği açıklamada, "Uzunluk ölçüleri, hacim ölçüleri, 5 kilograma kadar hassas olmayan kütleler ile belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan tartım kapasitesi 2 bin kilogram ve altında olan otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, mekanik tartı aletlerinden masa terazileri, asma teraziler, ibreli teraziler ve tek kollu kantarlar için Karabük Belediyesi bünyesinde bulunan Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluğuna başvurmaları gerekiyor" denildi.

Periyodik muayene müracaatı başvurusunu yapmayan ölçü ve ölçü aletleri kullanıcıları 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununca cezalı duruma düşeceğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu nedenle, ilgililerin, mağdur olmaması ve cezai durumlara düşmemesi bakımından damga sürelerini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin, 2022 yılı periyodik muayene müracaatlarını, 2022 yılı Şubat ayı sonuna kadar cins, özellik ve yetki alanına göre yukarıda belirtilen mercilere yapmaları gerekmektedir." - KARABÜK

YORUMLAR
500
Karabük Valiliği'nden ölçü ve tartı aletleri uyarısı Karabük Valiliği'nden ölçü ve tartı aletleri uyarısı Bu kütüphane atık malzemelerden kuruldu... Atık malzemelerle kurulan kütüphaneyle çevre dostu olma bilinci aşılanıyor Bu kütüphane atık malzemelerden kuruldu... Atık malzemelerle kurulan kütüphaneyle çevre dostu olma bilinci aşılanıyor

Karabük Valiliği, 28 Şubat, Karabük, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karabük Valiliği'nden ölçü ve tartı aletleri uyarısı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
12:13 İYİ Parti ilçe başkanı alacak verecek davasında bıçaklanarak öldürüldü! Katili Uşak'ta yakalandı
12:10 Savaşa bir kala, Rus askerleri Donetsk ve Luhansk'ta! Ukraynalı milletvekili: Tanrım lütfen bu savaşa izin verme!
12:07 Bir kadın cinayeti daha! Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda öldürdü
12:04 Onun hayatını apartman boşluğunda söylediği şarkılar değiştirdi!
11:55 Devlet Bahçeli İmamoğlu için: Bizim bilmediğimiz bir görevi varsa söyleyin
11:46 Tarkan'ın "Geççek" şarkısına Devlet Bahçeli'den şaşırtan yorum: Elbet geçecek, sorunlar bitecek, salgın geçecek, dertler bitecektir
11:44 Rusya-Ukrayna kriziyle kripto parada 100 milyar dolar buhar oldu
11:33 Alpaslan Öztürk'ün paylaştığı fotoğraf herkesi çıldırttı! Sosyal medya yıkıldı
11:32 Kadın cinayetleri için "idam" isteyen Bahçeli'den enteresan hareket: 6'yı ters çevirince 9'u görürüz! O 9 ışıktır!
11:29 Dünya basını Ukrayna'nın kararı için: Putin kan dökülecek dedi ve savaşın yolunu açtı
Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 12:34:28. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük Valiliği'nden ölçü ve tartı aletleri uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement