Karadeniz Bölgesi'nden Gürcistan'a 178,7 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Karadeniz Bölgesi'ndeki 17 ilden geçen yıl Gürcistan'a 178 milyon 664 bin 581 dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin Gürcistan'a ihracatı 2021 yılında yüzde 17 artışla 1 milyar 548 milyon 268 bin dolara yükseldi.

Karadeniz Bölgesi'ndeki 17 ilden ise bu dönemde Gürcistan'a yıllık bazda yüzde 27 artışla 178 milyon 664 bin 581 dolarlık ihracat yapıldı.

Bölgeden Gürcistan'a ihracatta ilk sırada Artvin yer aldı. Artvin'den bu ülkeye 47 milyon 459 bin 264 dolarlık dış satım yapıldı. Artvin'i 35 milyon 43 bin 762 dolarla Samsun, 29 milyon 907 bin 723 dolarla Trabzon ve 25 milyon 582 bin 432 dolarlık ihracatla Rize izledi.

Bölge ihracatçıları Gürcistan'a ağırlıklı olarak inşaat ve yapı malzemesi sattı. Artvin'den ise inşaat malzemelerinin yanı sıra yaş meyve sebze ve kimyevi ürünler ihraç edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'nin sınır komşusu Gürcistan'ın, Karadeniz Bölgesi'nin önemli ticari partnerleri arasında yer aldığını belirtti.

Gürcistan'a Doğu Karadeniz'den gerçekleştirilen ihracatın potansiyeli yansıtmadığını, yüzde 6 gibi düşük bir düzeyde kaldığını kaydeden Gürdoğan, ???????bunun, ülke ihracatının yarısını teşkil edecek rakamlara ulaştırılması gerektiğini ifade etti.