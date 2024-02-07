Karadeniz\'de Hamsi Bolluğu Son Buldu

Karadeniz'de balıkçılık sezonunda bereketli hamsi avı yaşanırken, son günlerde bu bolluktan eser kalmadı.
Trabzon Balık Hali'nde tezgahlarda hamsinin yerini ağırlıklı olarak istavrit almaya başladı. Dün kilosu 75 TL'den satılan istavrit bugün 60 TL'den satılırken, balıkçılar hamsiden tamamen ümit kestiklerini belirtti. Balıkçı esnafı Cem Yazıcı, hamsinin artık bittiğini kaydederek, "Hamsi tamamen bitti. Şimdi yeni yeni istavrit sezonu başladı diyebiliriz. İstavrit bol, dün fiyatı 75-80 TL idi, bugün 60 TL. İlerleyen günlerde 50 TL'ye kadar geriler diye tahmin ediyorum. Artık bu sene itibarıyla hamsiden ümidimizi kestik. Vatandaşlar bu sezon bol bol hamsi yedi. Bu sezon hamsinin 5 kilogramını 100 TL'ye sattığımız günler bile oldu. Balık çeşitlerimizin fiyatları ise sargan 200 TL, palamut 75- 100 TL. Ramazan'dan sonra sezonu tamamen bitiririz diyebiliriz, ondan sonra yaz balıkçılığı başlar. Bu sezon hamsinin bitmesiyle birlikte sezon bitti diyebiliriz" dedi.
Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise, hamsinin olmamasının işlerini olumsuz etkilediğini kaydederek, "Hamsi sezonu bitmiş gibi görünüyor. Fiyatlarımız istavrit 60 TL, mezgit 100 TL. Sezon sonuna yaklaştık, sezon bitiminde yaz balıkçılığına devam edeceğiz. Tezgahların demirbaş balığı hamsidir, hamsi olmadığından dolayı sıkıntı çekeriz" diye konuştu.
Balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın ise, "Hamsi yavaş yavaş bitiyor. Fiyatlarımız hamsi 100 TL, istavrit 60 TL, uskumru 125 TL, iri istavrit 125 TL, sargan 200 TL, tirsi 150 TL, somon 150 TL, alabalık 125 TL. Artık sezon sonuna doğru yaklaşıyoruz. 15 Nisan'da sezon bitiyor" ifadelerini kullandı. - TRABZON
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