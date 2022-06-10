Karadeniz gazı için hem karadan hem de denizden borular döşeniyor - Son Dakika
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Karadeniz gazı için hem karadan hem de denizden borular döşeniyor

10.06.2022 13:34

Karadeniz gazı için hem karadan hem de denizden borular döşeniyor Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgazın karaya nakli için 170 kilometrelik hatta doğalgaz boruları döşenecek.

Karadeniz gazı için hem karadan hem de denizden borular döşeniyor

ZONGULDAK - Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgazın karaya nakli için 170 kilometrelik hatta doğalgaz boruları döşenecek. Boruların denize indirilmesi için 13 Haziran günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla tören düzenlenmesi bekleniyor. Öte yandan doğalgazın ana dağıtım hattına bağlanması için karada da boru döşeme çalışmaları başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğalazın çıkartılması sürecinde önemli bir noktaya gelindi. Denizden 170 kilometrelik hatta doğalgaz borularının döşenmesi için Çanakkale Boğazı'nı geçen "Castoro 10" isimli gemi Filyos Limanı'na ulaştı.

13 Haziran günü 170 kilometrelik hatta çalışmalar başlayacak

Filyos Limanı'nda TPAO'ya ait sahada depolanan doğalgaz boruları 13 Haziran günü itibariyle Castoro-10 isimli gemi aracılığıyla 170 kilometrelik hatta deniz tabanına yerleştirilecek. Aynı anda 6 bin faaliyetin yürütüldüğü projede gazın ana hatta taşınması için karada da boru döşeme çalışmaları eş zamanlı sürüyor.

4 bin 200 personelin mesai harcadığı çalışmalarda gazın karaya çıkartılması için Fatih, Kanuni ve Yavuz Sondaj Gemileri'ne 13 yardımcı gemi de lojistik desteği sağlıyor.

Borular, 2 bin 200 metre derine yerleştirilecek

Filyos Limanı'ndan sondaj kuyularının bulunduğu alana ilk boru indirme işlemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek. 13 Haziran günü gerçekleştirilecek olan törende borular denizin 2 bin 200 metre derinine yerleştirilecek.

İlk etapta 10 milyon meterküp doğalgaz üretilmesinin planlandığı projede ilk gaz ise 2023 yılında ana dağıtım şebekesine verilecek.

Karadeniz gazı için hem karadan hem de denizden borular döşeniyor
Karadeniz gazı için hem karadan hem de denizden borular döşeniyor
Karadeniz gazı için hem karadan hem de denizden borular döşeniyor
Karadeniz gazı için hem karadan hem de denizden borular döşeniyor

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Kaynak: İHA

Karadeniz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz gazı için hem karadan hem de denizden borular döşeniyor - Son Dakika

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