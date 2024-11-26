Karadeniz Su Ürünleri İhracatı Yükselişte - Son Dakika
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Ekonomi

Karadeniz Su Ürünleri İhracatı Yükselişte

2024 ocak-ekim döneminde Karadeniz'den su ürünleri ihracatı, yüzde 22 artışla 314 milyon dolara ulaştı.

26.11.2024 12:48
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Karadeniz'den 2024'ün ocak-ekim döneminde yapılan su ürünleri ihracatından elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 313 milyon 952 bin 250 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Karadeniz'den 10 ayda 31 ülkeye 49 bin 811 ton su ürünü satıldığını söyledi.

İhracattan 313 milyon 952 bin 250 dolar gelir sağlandığını belirten Kalyoncu, ihracatın, 39 bin 245 ton karşılığı 257 milyon 714 bin 841 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktarda yüzde 27, değerde de yüzde 22 arttığını vurguladı.

Kalyoncu, en fazla ihracatın 150 milyon 897 bin 293 dolarla Rusya Federasyonu'na yapıldığını, bu ülkeyi 32 milyon 160 bin 168 dolarla Hollanda, 26 milyon 610 bin 369 dolarla da Birleşik Krallık'ın izlediğini dile getirdi.

Bölge ihracatının 112 milyon 814 bin 395 dolarının Trabzon'dan gerçekleştirildiğine işaret eden Kalyoncu, kentten 10 ayda 21 ülkeye 19 bin 142 ton su ürünü satıldığını kaydetti.

Kalyoncu, su ürünlerinin, bölgeye ve ülkeye önemli oranda ekonomik girdi sağlayan sektör olduğuna dikkati çekerek, "Yılın 10 aylık sürecini ihracat artışıyla kapatmış bulunuyoruz. Son 2 ayımızda da ihracatımızın pozitif yönde ilerleyeceğine ve yeni yıla çok daha güzel rakamlarla başlayacağımıza inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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