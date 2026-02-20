Karayollarında Ulaşımda Kontroller Devam Ediyor - Son Dakika
Karayollarında Ulaşımda Kontroller Devam Ediyor

20.02.2026 08:24
Yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı yollar tek şeritten kontrollü geçişe kapatıldı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TAG Otoyolu'nun Mersin Serbest Bölge-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 8-10. kilometrelerinde şev destekleme çalışması sebebiyle Denizli istikametinde emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritlerden kontrollü devam ediyor.

Antalya-Serik yolunun 12. kilometresindeki Serik Köprüsü'nde derz onarım çalışması dolayısıyla Serik-Antalya istikametinde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı yapımı nedeniyle Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılarak ulaşıma alternatif yollardan izin veriliyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 61-64. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Piraziz-Giresun-Keşap yolunun 34. kilometresinde (Keşap-Soğukpınar mevkisi) yaya üst geçidi yapım çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Mardin-Midyat yolunun 13-16 ve Balıkesir-Kepsut yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

