KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ömer Demirhan seçildi - Son Dakika

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ömer Demirhan seçildi.
KARDEMİR'in Kamuoyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) açıklamasında, Erdal Erdem'in istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu başkan vekilliğine dün yapılan yönetim kurulu toplantısında Ömer Demirhan'ın seçildiği belirtildi.
Açıklamada, "Yönetim kurulumuzun 01 Mart 2022 tarihli toplantısında, münhal durumda bulunan yönetim kurulu başkan vekilliğine Ömer Demirhan seçilmiştir. Ayrıca Erdal Erdem'in istifası sebebiyle boşalan denetimden sorumlu komite üyeliğine Ercümend Arvas, riskin erken saptanması komitesi başkanlığına Mustafa Aydın, komite üyeliğine Muhammed Ali Oflaz'ın atanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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