Kars, Dış Ticarette 5,5 Kat Fazla Verdi - Son Dakika
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Kars, Dış Ticarette 5,5 Kat Fazla Verdi

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TÜİK verilerine göre Kars, Haziran'da ihracatını ithalatından 5,5 kat fazla gerçekleştirerek dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran 2026 dış ticaret verilerine göre Kars, ihracatının ithalatını önemli ölçüde aştığı iller arasında yer aldı. Haziran ayında Kars'ta genel ticaret sistemine göre 408 bin dolar ihracat, 74 bin dolar ithalat gerçekleştirildi. Böylece Kars, yaklaşık 5,5 kat dış ticaret fazlası vererek dikkat çekti.

Kars'ın dış ticaret performansı, bölge illeriyle karşılaştırıldığında ithalatın düşük seviyede kalması ve ihracatın ithalatın çok üzerinde gerçekleşmesiyle öne çıktı. Bu tablo, ilin dış ticaret dengesinde pozitif bir görünüm sergilediğini ortaya koydu.

Bölgedeki diğer illerin Haziran ayı verilerine göre Ağrı'da ihracat 4 milyon 533 bin dolar, ithalat ise 22 milyon 606 bin dolar oldu. Iğdır'da 6 milyon 145 bin dolarlık ihracata karşılık 11 milyon 269 bin dolarlık ithalat gerçekleşirken, Ardahan'da ise 435 bin dolarlık ihracat ve 26 dolarlık ithalat kaydedildi.

Öte yandan Kars'ta son dönemde ulaşım, lojistik ve ticaret altyapısına yönelik yatırımların hız kazanması, ilin dış pazarlara erişimini kolaylaştırırken ihracat potansiyelinin gelişmesine de katkı sağlaması bekleniyor.

Haziran ayı verileri, Kars'ın dış ticarette miktar olarak sınırlı bir hacme sahip olmasına rağmen, ihracatın ithalatı açık ara geride bırakmasıyla dış ticaret fazlası veren iller arasında dikkat çekici bir performans sergilediğini ortaya koydu.

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Ekonomi, Kars, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kars, Dış Ticarette 5,5 Kat Fazla Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars, Dış Ticarette 5,5 Kat Fazla Verdi - Son Dakika
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