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Kars Harakani Havalimanı'nda Aralık Ayında 43 Bin 904 Yolcuya Hizmet Verildi - Son Dakika
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Kars Harakani Havalimanı'nda Aralık Ayında 43 Bin 904 Yolcuya Hizmet Verildi

Kars Harakani Havalimanı'nda aralık ayında iç hat yolcu trafiği 43 bin 904 olarak gerçekleşti. Ayrıca, uçak trafiği 288'e ulaşırken, yük trafiği ise 323 ton oldu. 12 aylık dönemde ise havalimanında toplamda 537 bin 871 yolcu, 3 bin 613 uçak ve 4 bin 762 ton yük trafiği kaydedildi.

Kars Harakani Havalimanı\'nda Aralık Ayında 43 Bin 904 Yolcuya Hizmet Verildi
17.01.2024 - 11:10,  Güncelleme: 11:11
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Kars Harakani Havalimanı'nda Aralık ayında 43 bin 904 yolcuya hizmet verildi.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kars Harakani Havalimanı'nın 2023 yılı Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Kars Harakani Havalimanı'nda aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 43 bin 904 oldu.

Aralık ayında Kars Harakani Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 283, dış hatlarda 5 olmak üzere toplamda 288'e ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise aralık ayında toplamda 323 ton oldu.

12 aylık Ocak-Aralık dönemde ise Kars Harakani Havalimanı'nda yolcu trafiği 537 bin 871, uçak trafiği 3 bin 613, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 4 bin 762 ton olarak gerçekleşti. - KARS

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kars Harakani Havalimanı'nda Aralık Ayında 43 Bin 904 Yolcuya Hizmet Verildi - Son Dakika
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