Kars Havalimanı\'nda Haziran İstatistikleri

Kars Harakani Havalimanı'nın 2025 yılı Haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıklandı.

Kars Harakani Havalimanı'nda Haziran ayında, iç hat yolcu trafiği 55 bin 502 oldu. Haziran ayında Kars Harakani Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 316 olurken, 558 ton yük taşındı.

2025'in ilk 6 ayında ise Kars Harakani Havalimanı'nda hizmet verilen yolcu 293 bin 811, uçak trafiği bin 879 ve 2 bin 641 ton ise yük taşındı. - KARS