Kars'ta İhracat Yüzde 212 Arttı

Ekonomi

Kars'ta ihracat 2024 yılı Ağustos ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 212,0 artarak 0,4 milyon dolar, ithalat ise yüzde 89,1 azalarak 0,02 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'de ise Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,3 arttı, ithalat yüzde 10,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Kars'ta ihracat 2024 yılı Ağustos ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 212,0 artarak 0,4 milyon dolar, ithalat ise yüzde 89,1 azalarak 0,02 milyon dolar, Ağrı'da ihracat yüzde 37,2 artarak 3,5 milyon dolar, ithalat ise yğzde 69,5 artarak 13,3 milyon dolar, Iğdır'da ihracat yüzde 4,9 artarak 6,6 milyon dolar, ithalat ise yüzde 905,5 artarak 8,9 milyon dolar ve Ardahan'da ihracat 2024 yılı Ağustos ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 5,1 azalarak 0,3 milyon dolar, ithalat ise yüzde 44,5 artarak 0,03 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 22 milyar 48 milyon dolar, ithalat yüzde 10,7 azalarak 27 milyar 40 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde ihracat yüzde 3,9 arttı, ithalat yüzde 8,6 azaldı. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 170 milyar 801 milyon dolar, ithalat yüzde 8,6 azalarak 225 milyar 739 milyon dolar olarak gerçekleşti. - KARS