Kars'ta İhracat Yüzde 212 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kars'ta İhracat Yüzde 212 Arttı

2024 Ağustos'ta Kars'ta ihracat %212 artarak 0,4 milyon dolar, ithalat ise %89,1 azaldı.

30.09.2024 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta ihracat 2024 yılı Ağustos ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 212,0 artarak 0,4 milyon dolar, ithalat ise yüzde 89,1 azalarak 0,02 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'de ise Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,3 arttı, ithalat yüzde 10,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Kars'ta ihracat 2024 yılı Ağustos ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 212,0 artarak 0,4 milyon dolar, ithalat ise yüzde 89,1 azalarak 0,02 milyon dolar, Ağrı'da ihracat yüzde 37,2 artarak 3,5 milyon dolar, ithalat ise yğzde 69,5 artarak 13,3 milyon dolar, Iğdır'da ihracat yüzde 4,9 artarak 6,6 milyon dolar, ithalat ise yüzde 905,5 artarak 8,9 milyon dolar ve Ardahan'da ihracat 2024 yılı Ağustos ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 5,1 azalarak 0,3 milyon dolar, ithalat ise yüzde 44,5 artarak 0,03 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 22 milyar 48 milyon dolar, ithalat yüzde 10,7 azalarak 27 milyar 40 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde ihracat yüzde 3,9 arttı, ithalat yüzde 8,6 azaldı. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 170 milyar 801 milyon dolar, ithalat yüzde 8,6 azalarak 225 milyar 739 milyon dolar olarak gerçekleşti. - KARS

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, İhracat, Finans, kars, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kars'ta İhracat Yüzde 212 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:49 Resmen Çin işkencesiyle ölüm Döve döve bayılttıkları arkadaşlarını akılalmaz yöntemle ayıltmaya çalıştılar Resmen Çin işkencesiyle ölüm! Döve döve bayılttıkları arkadaşlarını akılalmaz yöntemle ayıltmaya çalıştılar
17:30 Sinan Ateş’in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor Gazetecilere eliyle “tetik“ işareti yaptı Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle "tetik" işareti yaptı
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
15:46 AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti
15:34 Öğretmenden öğrenciye demir çubuklu dayak iddiası “Kırbaç gibi vurmuş“ Öğretmenden öğrenciye demir çubuklu dayak iddiası! "Kırbaç gibi vurmuş"
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:34 İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı
09:14 Ekonomide tahminler tutmuyor mu Ekonomide tahminler tutmuyor mu?
08:46 Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri olumsuz hava nedeniyle iptal edildi Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri olumsuz hava nedeniyle iptal edildi
08:45 İsrail, Hamas’ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin’i öldürdü İsrail, Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i öldürdü
07:59 Mansur Yavaş sabotaj görüntülerini paylaşıp, vatandaşları uyardı Mansur Yavaş sabotaj görüntülerini paylaşıp, vatandaşları uyardı
07:16 Pezeşkiyan’ın Haniye çıkışı İran’ı karıştırdı: ABD ve Avrupalı liderler bize yalan söyledi Pezeşkiyan'ın Haniye çıkışı İran'ı karıştırdı: ABD ve Avrupalı liderler bize yalan söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 19:21:11. #1.12#
SON DAKİKA: Kars'ta İhracat Yüzde 212 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement