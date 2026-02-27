Karşıyaka'da 400 bin TL alacağa 750 TL gıda kartı - Son Dakika
Karşıyaka'da 400 bin TL alacağa 750 TL gıda kartı

Karşıyaka\'da 400 bin TL alacağa 750 TL gıda kartı
27.02.2026 13:42  Güncelleme: 13:52
Karşıyaka Belediyesi, maaşlarını aylardır alamayan Kent A.Ş. işçilerine 750 TL'lik gıda alışverişi kartı dağıttı. DİSK/Genel-İş, bu uygulamayı işçinin onuruyla dalga geçmek olarak nitelendirerek sert bir açıklama yaptı ve işçilerin alacaklarının ciddiyetine dikkat çekti.

Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.'de aylardır maaş alamayan ve birikmiş alacakları yüz binlerce lirayı bulan işçilere, belediye yönetimi tarafından 750 TL'lik gıda alışverişi kartı dağıtılması bardağı taşırdı. DİSK/Genel-İş 10 No'lu Şube Yönetimi, belediyenin bu hamlesini 'işçinin onuruyla dalga geçmek' olarak niteleyen bir açıklama yayımladı.

Karşıyaka Belediyesi yönetiminin, yedi aydır maaşlarını ödemediği Kent A.Ş. çalışanlarına çözüm olarak sunduğu 750 TL'lik gıda alışverişi kartı, sendikanın sert tepkisine neden oldu. Yapılan açıklamada, işçilerin alın terinin karşılığının geçici ve sembolik yardımlarla geçiştirilemeyeceği vurgulandı.

"400 bin TL alacağa 750 TL gıda kartı"

Sendika yönetimi, işçi başına düşen alacak miktarının devasa boyutlara ulaştığına dikkat çekerek şu sert ifadeleri kullandı: "Kent A.Ş. emekçilerinin kişi başı 350-400 bin TL'ye ulaşan ücret alacakları bulunurken, böylesi sembolik bir tutarın 'çözüm' olarak sunulması işçinin emeğiyle ve onuruyla uzlaşmamaktadır.. Hayat pahalılığının bu denli arttığı bir dönemde 750 TL'lik bir kart, aylarca ödenmeyen maaşların yanında ciddiyetten uzaktır, kabul edilemez!"

İşçiler arasında ayrımcılık iddiası

Uygulamanın sadece tesis çalışanlarıyla sınırlandırılmasını da 'çalışma barışına darbe' olarak nitelendiren DİSK yönetimi, belediyenin işçiler arasında ayrımcılık yaparak kaosa zemin hazırladığını savundu. Açıklamada, "Söz konusu uygulama işçiler arasında ayrım yapıldığı yönünde ciddi bir algı oluşturmakta; bu durum çalışma barışını zedelemektedir" denildi.

"Sorumluluktan kaçmayın, maaşları ödeyin"

Karşıyaka Belediyesi'ne seslenen sendika, 'vicdan rahatlatma' operasyonlarına son verilmesi gerektiğini belirterek, "İşçinin onurunu zedeleyen, sembolik ve geçici yardımlarla sorumluluktan kaçınmaya yönelik uygulamalardan derhal vazgeçin. Yedi aydır maaş alamayan Kent A.Ş. işçisinin dayanacak gücü kalmamıştır. Emekçinin ihtiyacı geçici kartlar değil, alın terinin karşılığı olan ücretidir. İşçinin birikmiş maaş alacaklarını eksiksiz ve zamanında ödeyin" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karşıyaka'da 400 bin TL alacağa 750 TL gıda kartı - Son Dakika

SON DAKİKA: Karşıyaka'da 400 bin TL alacağa 750 TL gıda kartı - Son Dakika
