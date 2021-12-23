Kasaplar doların ardından beyaz-kırmızı et fiyatlarının da düşmesini bekliyor

SAMSUN Kasaplar, doların düşmesiyle birlikte beyaz ve kırmızı et fiyatlarının da düşmesini bekliyor.

Artan enflasyon ve döviz kuruna bağlı olarak birçok temel gıda maddesi zamlanmıştı. Fiyat artışının en çok yaşandığı ürünlerin başında da tavuk fiyatları geldi. Ağustos ayında 18 TL'den satılan bütün tavuğun kilosu 32 TL'ye, 25 TL'den satılan kanatın kilosu 35 TL'ye ve 30 TL'den satılan göğüsün kilosu da 40 TL'ye kadar çıktı. Kırmızı ette ise kıymanın kilosu 95, kuşbaşının kilosu da 120 TL'ye yükseldi.

Samsun Kasaplar Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Pamuk, döviz kurunda yaşanan büyük düşüşün ardından tavuk fiyatlarında da indirim beklediklerini ifade etti.

"Bütün tavuğun kilosu 5 ayda 18 liradan 32 liraya yükseldi"

Tavuk fiyatlarının son 5 ayda oldukça arttığına dikkat çeken Mustafa Pamuk, "Doların düşmesinin tavuk fiyatlarına etkisini birkaç gün sonra görebiliriz. 5 ay önce bütün tavuğun kilosu 18 liraydı. Şu anda ise bütün tavuğun kilosu 32 TL'den satılıyor. Kanadın kilosunu 25 liradan satıyorduk, bugün itibarıyla 35 liradan satıyoruz. Tavuk göğsünü 30 TL'den satarken şu sıralar 40 TL'ye kadar çıktı. Tavuk pirzola da 40 TL'den satılıyor. Fiyatlar kısa sürede oldukça arttı. Fiyatların artması işleri de kötü etkiledi. Fiyatların düşmesini bekliyoruz" dedi.

"Tavuk fiyatları dolara endeksli olduğu için düşmesi lazım"

Dolara endeksli ürünlerin fiyatının düşmesi gerektiğini dile getiren Pamuk, "Tavuk fiyatlarının düşmesi konusunda bir beklenti var. Tavuk fiyatları dolara endeksli olduğu için bizler de düşmesini bekliyoruz. Doların etkisinin fiyatlara yansıması için hafta başını görmemiz lazım. Önemli olan fiyatlar artarken koşarak arttı, düşerken tek tek mi inecek bakıp göreceğiz. Yumurta fiyatları 5 ay öncesinde 18 TL civarına kadar indirilmişti. Şu anda 40 TL'ye 30'lu yumurta satılıyor. Aradaki fark korkutucu. Fiyatların bu kadar yüksek olmaması lazım. Bize göre yumurtanın kolisi en fazla 30 TL olmalı. Tavuk fiyatlarının da ağustos fiyatlarını 1-2 TL üstünde olması gerekir" diye konuştu.

"Kıymanın kilosu 95, kuşbaşının kilosu da 120 TL'ye çıktı"

Kırmızı ette de fiyatların oldukça yükseldiğini belirten Mustafa Pamuk, şunları söyledi:

"Kırmızı etteki durum şu anda beyaz etten daha da vahim. Kıymanın kilosu 95 TL'den satılıyor. Kuşbaşı ise 120 TL'den satılıyor. Bu et fiyatları, yem fiyatları nedeniyle arttı. Besiciler de bir nebze haklı. Bu maliyetlerin üzerine ekstra masrafları da ekleyince üreten de satan da pek kar elde edemiyor. Biz fiyatların yükselmesinden memnun değiliz. Biz isteriz ki kıymanın kilosu 50, tavuğun kilosu da 15 TL olsun. Çünkü vatandaş ne kadar çok alırsa biz de o kadar çok satış yaparız."