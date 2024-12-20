Kasım'da Şirket Kurulumunda Düşüş

Ekonomi

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, kasımda bir önceki aya göre yüzde 6,6 azalarak, 10 bin 92, kapanan şirket sayısı ise yüzde 7,8 artışla 2 bin 631 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kasım ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kasımda kurulan şirket sayısı ekime kıyasla yüzde 6,6 azalışla 10 bin 808'den 10 bin 92'ye gerilerken, aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 7,8 artarak 2 bin 631'e çıktı. Ekim ayında 2 bin 440 şirket kapanmıştı.

Kasımda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 8,9 artış gösterdi.

(Sürecek)