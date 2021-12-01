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KASMİB'in 2022 yılı bütçesi 6 milyon 300 bin olarak belirlendi - Son Dakika

KASMİB'in 2022 yılı bütçesi 6 milyon 300 bin olarak belirlendi

01.12.2021 10:44
KASMİB'in 2022 yılı bütçesi 6 milyon 300 bin olarak belirlendi

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği'nin 2022 yılı bütçesi 6 milyon 300 bin lira olarak belirlendi.

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği'nin 2022 yılı bütçesi 6 milyon 300 bin lira olarak belirlendi.

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) Olağan Meclis Toplantısı İl Genel Meclisi Salonunda gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Vali Avni Çakır, "Toplanan günlük ortalama 250 ton evsel atığın tesise getirilmesi ve bertarafı sağlanmaktadır. Tıbbi Atıkların Toplanması ve Sterilizasyon Yöntemiyle Bertarafı ve Ambalaj Atıklarının Kaynağında Toplanması ve Ayrıştırılması hizmetleri de özel sektör eliyle yürütülen hizmetlerimizdir. Diğer taraftan Katı Atık Bertaraf Tesisimiz içinde bulunan Çöp Gaz (LFG) Elektrik Enerjisi Üretim Tesisimiz de birliğimize bağlı yüklenici firma tarafından işletilmektedir. Burada çöplerde oluşan ve güçlü bir sera gazı olan metan gazından elektrik üretilmesi sayesinde Çevre Dostu Enerji Üretimi yapılarak çevre ve insan sağlığının korunmasına katkı sağlanmaktadır. Ayrıca üretilen elektrikten elde edilen hasılatın önemli bir kısmı (yüzde 57,25) birlik payı olarak alınmakta ve işletme maliyetlerinin karşılanmasında kullanılmaktadır" dedi.

"Yaklaşık 200 adet kedi, 300 adet köpek olmak üzere 500 civarında hayvanın rehabilitesi yapılmıştır"

KASMİB tarafından geliştirilen örnek bir projeyle, üye mahalli idarelerin yürütmekte zorlandığı sokak hayvanları ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesinin sağlandığını belirten Vali Çakır, "Kanunlarla belediyelere verilen, sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitesi, kısırlaştırma yoluyla hayvan popülasyonunun kontrol altına alınması, hayvanların aşılanması ve kayıt altına alınması amacıyla bir Sokak Hayvanları Mobil Kısırlaştırma Ünitesi kurulmuştur. Mobil Kısırlaştırma Ünitemiz de hizmetlerini başarıyla yürütmektedir. Hizmetlerine yeni başlamış olmasına rağmen ünitede bugüne kadar 500'ün üzerinde kısırlaştırma, aşılama ve kayıt altına alma işlemi yapılmıştır. 11 Ağustos 2021 tarihinde başta Bozkurt İlçemiz olmak üzere, birçok ilçemizi etkileyen sel afeti sonrası, bölgede görev yapan Mobil Aracımız, Ev ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Ünitesi olarak selden etkilenen hayvanların ilk müdahale ve tedavilerini gerçekleştirmiştir. Burada da yaklaşık 200 adet kedi, 300 adet köpek olmak üzere 500 civarında hayvanın rehabilitesi yapılmıştır. KASMİB Sokak Hayvanları Mobil Kısırlaştırma Ünitesi hizmetlerinin daha etkili ve verimli yürütülmesi amacıyla, belediyelerimizin kısırlaştırma sonrası hayvanların tedavi takibinin yapılacağı, 7-10 günlük nekahat dönemini geçireceği Geçici Rehabilite Alanlarını hazır hale getirmeleri gerekmektedir." diye konuştu.

KASMİB tarafından yürütülen en büyük projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün program otoritesi olduğu, AB hibe projesi olan KASMİB Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi'nin olduğunu sözlerine ekleyen Çakır, "İki aşamalı olan projenin birinci aşaması olan yapım işlerinin geçtiğimiz günlerde tamamlanması dolayısıyla projemiz IPA-II döneminde tamamlanan ilk proje olmuştur. Proje kapsamında 15 adet eski katı atık düzensiz depolama sahasının ıslahı gerçekleştirilmiştir. Bunlardan 5 adet saha yerinde rehabilite yöntemiyle, diğer sahalar ise taşıma yöntemiyle temizlenmek suretiyle doğaya kazandırılan sahalar olmuştur. Yine proje kapsamında KASMİB Katı Atık Bertaraf Tesisi'ndeki düzenli depolama alanında oluşan sızıntı sularına yönelik tam arıtma yöntemiyle çalışan bir arıtma tesisi yapılmıştır" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Buna göne 2022 Mali Yılı Bütçesi görüşüldü. Oy birliğiyle KASMİB'in 2022 yılı bütçesi 6 milyon 300 bin lira olarak belirlendi. Toplantıda Birlik Müdürü Adnan Tot tarafından 2022 yılında yapılanması planlanan çalışma programı birlik üyelerine anlatıldı. - KASTAMONU

KASMİB'in 2022 yılı bütçesi 6 milyon 300 bin olarak belirlendi
KASMİB'in 2022 yılı bütçesi 6 milyon 300 bin olarak belirlendi
KASMİB'in 2022 yılı bütçesi 6 milyon 300 bin olarak belirlendi
KASMİB'in 2022 yılı bütçesi 6 milyon 300 bin olarak belirlendi

Sokak Hayvanları, Enerji Üretimi, Kastamonu, Köpek, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KASMİB'in 2022 yılı bütçesi 6 milyon 300 bin olarak belirlendi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: KASMİB'in 2022 yılı bütçesi 6 milyon 300 bin olarak belirlendi - Son Dakika
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