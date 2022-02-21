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Kastamonu Belediyesi, su tarifesinde yüzde 7'lik indirim yapacak - Son Dakika

Kastamonu Belediyesi, su tarifesinde yüzde 7'lik indirim yapacak

21.02.2022 11:32
Kastamonu Belediyesi, su tarifesinde yüzde 7'lik indirim yapacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, su tarifesinde yüzde 7'lik indirim yapılacağını duyurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, su tarifesinde yüzde 7'lik indirim yapılacağını duyurdu.

Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e indirilmesinin ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, MHP'li belediye başkanlarına su tarifelerinde yüzde 7'lik indirime gidilmesi yönünde çağrıda bulundu.

MHP Lideri Bahçeli'nin talimatının ardından Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, sosyal medya hesabından, "'Önce ülkem ve milletim' anlayışıyla çıktığı yolda ülkesiyle ve milletiyle dertlenen Bilge Liderimiz Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatları doğrultusunda vatandaşlarımızın üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve aile bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla su fiyatlarımızda yüzde 7'lik indirim teklifini ilk mecliste gündeme getireceğiz. Kastamonu'muza şimdiden hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.

Kastamonu Belediyesi, gerçekleştirilecek ilk Belediye Meclis toplantısında yüzde 7'lik su tarifesi indirimini başlatacak. - KASTAMONU

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Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Kastamonu, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kastamonu Belediyesi, su tarifesinde yüzde 7'lik indirim yapacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kastamonu Belediyesi, su tarifesinde yüzde 7'lik indirim yapacak - Son Dakika
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