Kastamonu'da Küçükbaş Hayvancılığa Destek - Son Dakika
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Kastamonu'da Küçükbaş Hayvancılığa Destek

Kastamonu\'da Küçükbaş Hayvancılığa Destek
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Küçükbaş hayvancılığı destekleyen projede kredi limiti 2 milyon lira olarak belirlendi.

Kastamonu'da küçükbaş hayvancılığını desteklemek amacıyla yürütülen proje çerçevesinde, çiftçilere sağlanacak kredi üst limiti 2 milyon liraya çıkarıldı.

Kastamonu Valiliği ile Ziraat Bankası Zonguldak Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan ek protokolle, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi çerçevesinde küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 2 milyon TL'ye kadar uygun şartlı kredi sağlanacak. Daha önce 1 milyon 200 bin lira kredi sağlanan oroje çerçevesinde işletmesinde bulunan 6-24 aylık anaç koyun veya keçi sayısını 100 başa tamamlamak isteyen yetiştiricilere uygun şartlarında verilecek kredi tutarı 2 milyon liraya çıkartıldı. Ek protokol ile daha fazla yetiştiricinin projeden faydalanması, küçükbaş hayvan varlığının artırılması, aile işletmelerinin güçlendirilmesi ve kırsalda üretimin desteklenmesi hedefleniyor.

İmza töreninde konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "Şimdiye kadar üreticilerimize Ziraat Bankamız aracılığıyla yaklaşık 1 milyon 200 bin lira civarında destek sağlanıyordu. Bu sene ise imzalayacağımız protokolle bu destek miktarı 2 milyon liraya çıkartılıyor. Bu proje üreticilerimize destek sağlamak ve çeşitliliği artırmak amacıyla yürütülen güzel bir proje. Kastamonu'da özellikle küçükbaş hayvan sayısındaki son yıllardaki düşüşü tersine çevirmek için inşallah çok işe yarayacağını düşünüyorum. Üreticilerimizi bundan faydalanmaya davet ediyorum. Olabildiği kadar çok insan bundan faydalansın" dedi.

Kastamonu'nun küçükbaş hayvancılık açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Dallı, "Bu sene özellikle yağışların da iyi gitmesiyle küçükbaş hayvancılığa fevkalade elverişli bir ortam var. Meralar, dağlar, bayırlar her taraf ot. Eskiden olsa bu otlar biçilip hayvanlara yem olarak hazırlanırdı. Şimdi ise kuruyup gidiyor. Ortam küçükbaş hayvancılık için son derece müsait. İnşallah insanlarımız bundan faydalanır ve küçükbaş hayvancılığın Kastamonu'da gelişmesi için bu da güzel bir basamak olur" ifadelerini kullandı.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç da "Hem sürünün iyileştirilmesi, saf ırkın yerleşmesi hem de küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi kapsamında güzel bir proje. Bakanlığımızın sübvanse ettiği, yüzde 50 ile yüzde 65'e kadar faiz indirimi uygulanarak kredi kullandırılacak. Mevcut yaklaşık 70 bin küçükbaş hayvan varlığı çok çok az. Bu sayıların artırılması gerekiyor. Bölgeye uygun saf ırklarla artırılması gerekiyor. Biz de bu noktada çalışıyoruz. Özellikle genç çiftçilerimizin ve küçükbaş hayvancılık yapan üreticilerimizin talep etmesi durumunda Ziraat Bankası tarafından sübvansiyonlu kredi kullandırılıyor. 2 yıl ödemesiz, 7 yıl vadeli ve kendini hızlı bir şekilde amorti edecek bir sistem. Kırsaldaki üreticilerimizi müracaat etmeleri için bekliyoruz" diye konuştu.

Kastamonu Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Canbaz da projenin dördüncü etabına başladıklarını belirterek, "Birinci, ikinci ve üçüncü etapları tamamladık. İlk 3 etapta başvuru sayısı azdı ama kredi kullananlardan şu ana kadar sadece iki kişi projeden ayrıldı. Diğer üreticilerimiz ise hayvancılığa devam ediyor ve gayet güzel bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyorlar. 100 koyun demek, bence bacasız bir fabrika demek. Gerçekten de öyle çalışıyor. Ama tabii bunu yapmak, bakmak ve ilgilenmek gerekiyor. Kastamonu kırsalı küçükbaş hayvancılık için gerçekten çok uygun. Yapılabilecek en güzel hayvancılık dallarından biri küçükbaş hayvancılık. Hayvanlar dışarıda otluyor, maliyeti düşük, karlılığı da yüzde 80'in üzerinde" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Çiftçilik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kastamonu'da Küçükbaş Hayvancılığa Destek - Son Dakika

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