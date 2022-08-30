Yöresel lezzet tarhananın yapım telaşı başladı - Son Dakika
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Yöresel lezzet tarhananın yapım telaşı başladı

30.08.2022 09:56
Yöresel lezzet tarhananın yapım telaşı başladı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kadınların tarhana yapımı için zorlu mesaileri başladı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kadınların tarhana yapımı için zorlu mesaileri başladı.

İnebolu'da kış mevsiminde sofralarının vazgeçilmezi olan tarhananın hazırlanması için hazırlıklara başlandı. Kadınlar, yoğurdukları tarhanalar çatı, balkon, tarla veya yol kenarlarına sererek kurutuyor. Daha sonra elekten geçirilen tarhanalar, kullanılmak üzere hazır hale getiriliyor.

Tarhana yapımının zor ve meşakkatli olduğunu söyleyen Fatma Saygıoğlui "Şimdi zorluğunu çekiyoruz ama yaptığımız tarhanaları ve kestiğimiz makarnaları kışın gönül rahatlığı ile tüketebiliyoruz. Komşularımızla imece usulü ile toplaşarak tarhanamızı yapıyoruz. İlçemizde tarhana yapamayan sevdiklerimize de hediye ediyoruz. Biberlerin çekirdeklerini çıkartıyor ve ince ince doğruyoruz. Maydanozu, dereotunu ince ince doğrayıp, domatesleri küp şeklinde doğruyoruz. Soğanı ince ince doğrayıp çok az zeytinyağı ile kavurarak üzerine biberleri ilave ediyor ve kavurmaya devam ediyoruz. Sonra domatesleri, salçayı ilave edip hiç suyu kalmayacak şekilde kavurup, soğumaya bırakıyoruz. Daha sonra maydanozu, dereotunu, tuzu, naneyi ilave edip karıştırıyoruz. Ardından yoğurdumuzu da ekleyip azar azar un ilave ederek, kıvamında bir hamur elde ediyoruz. Üzerini kapatıp mayalanması için 1-2 gece bekletiyoruz. Sonrasında da hamuru parçalara ayırıyoruz. Böldüğümüz hamuru fazla güneş görmeden kurutup, elekten geçiriyoruz. En son da güneşte bekleterek kurutuyoruz" dedi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yöresel lezzet tarhananın yapım telaşı başladı - Son Dakika

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