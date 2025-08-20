Kastamonu Valisi Dallı, Devrekani Besi Organize Tarım Bölgesini İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kastamonu Valisi Dallı, Devrekani Besi Organize Tarım Bölgesini İnceledi

Kastamonu Valisi Dallı, Devrekani Besi Organize Tarım Bölgesini İnceledi
20.08.2025 21:37  Güncelleme: 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Devrekani Besi Organize Tarım Bölgesinde incelemelerde bulundu. Çalışmaların yüzde 75 oranında ilerlediği bölgede, 94 parselin 42'si yatırımcılara tahsis edildi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Devrekani Besi Organize Tarım Bölgesinde incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Devrekani ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Vali Dallı, ziyaretler çerçevesinde, Devrekani Besi Organize Tarım Bölgesinde incelemelerde bulundu. Kaymakam Umut Pazarcı ve Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ile birlikte bin 290 dekar alan üzerindeki çalışmaları yerinde inceleyen Vali Dallı, Organize Tarım Bölgesi Müdürü Niyazi Sinsi'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Çalışmaların yüzde 75 gerçekleşme seviyesinde olduğu Devrekani Besi Organize Tarım Bölgesinde, mevcut 94 parselin 42'si yatırımcılara tahsis edildi. Tahsis işlemlerinin ve altyapılarının tamamlandığı 19 parselde yapı ruhsatı alan yatırımcılar, üstyapı inşaat çalışmalarına hız verdi. Altyapısı hazırlanan parseller için talepte bulunan yatırımcılarla tahsis işlemleri yapılmaya devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, kastamonu, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kastamonu Valisi Dallı, Devrekani Besi Organize Tarım Bölgesini İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Arda Real Madrid’de ilk 11’de sahaya çıktı İşte alınan sonuç Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç
Denizli’de kaza: 2 genç hayatını kaybetti Denizli'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti’ye geçeceği iddiasını yalanladı Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanladı
Çerçioğlu gerilimi sürüyor Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar Çerçioğlu gerilimi sürüyor! Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar
Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Türkiye’nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti Türkiye'nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti

20:05
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
19:44
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 21:40:29. #7.13#
SON DAKİKA: Kastamonu Valisi Dallı, Devrekani Besi Organize Tarım Bölgesini İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.