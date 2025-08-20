Kastamonu Valisi Dallı, Devrekani Besi Organize Tarım Bölgesini İnceledi

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Devrekani Besi Organize Tarım Bölgesinde incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Devrekani ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Vali Dallı, ziyaretler çerçevesinde, Devrekani Besi Organize Tarım Bölgesinde incelemelerde bulundu. Kaymakam Umut Pazarcı ve Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ile birlikte bin 290 dekar alan üzerindeki çalışmaları yerinde inceleyen Vali Dallı, Organize Tarım Bölgesi Müdürü Niyazi Sinsi'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Çalışmaların yüzde 75 gerçekleşme seviyesinde olduğu Devrekani Besi Organize Tarım Bölgesinde, mevcut 94 parselin 42'si yatırımcılara tahsis edildi. Tahsis işlemlerinin ve altyapılarının tamamlandığı 19 parselde yapı ruhsatı alan yatırımcılar, üstyapı inşaat çalışmalarına hız verdi. Altyapısı hazırlanan parseller için talepte bulunan yatırımcılarla tahsis işlemleri yapılmaya devam ediyor. - KASTAMONU