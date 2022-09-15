Avrupa tarihinin en büyük krizi çok yakın! Katar kapıları kapattı - Son Dakika
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Avrupa tarihinin en büyük krizi çok yakın! Katar kapıları kapattı

15.09.2022 16:38

Fransız gazetesi Le Monde'ye çarpıcı açıklamalarda bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinin Rus gazına alternatif olabileceğini düşünenlerin yanıldığını, Rusya'nın küresel pazar için önemli bir kaynak olduğunu ifade etti.

Rusya'nın AB'ye gaz akışını büyük oranda durdurmuştu. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte Avrupa, yeni gaz kaynakları aramaya başladı. Avrupa özellikle alternatif olarak Körfez ülkelerinin kapısını çalarken burada ön plana çıkan ülke Katar oldu. Fakat Katar Emiri'ninson açıklamaları AB tarafında pek de hoş karşılanmayacak.

''AVRUPA'NIN YAPTIRIMLARI İŞLERİ KARMAŞIK HALE GETİRDİ''

Al Sani, Rusya ile Avrupa arasındaki doğalgaz krizine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Rusya ile Ukrayna Savaşı'nın ardından Avrupa'nın uyguladığı yaptırımların işleri daha da karmaşıklaştırdığını savunan Al Sani, Rusya'nın küresel pazar için önemli bir kaynak olduğunu vurguladı.

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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani.

'RUSYA'NIN ALTERNATİFİ DEĞİLİZ'

Al Sani, enerji ve gaz konusunda ise Asya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine enerji ihraç ettiklerini ve ilerleyen yıllarda da bu ülkelere gaz ihraç etmeye devam edeceklerini dile getirerek, "Rus gazının alternatifi olabileceğimizi düşünenler yanılıyorlar çünkü Rusya küresel pazar için önemli bir kaynak" ifadelerini kullandı. Tüm dünya için işleri karmaşık hale getiren yaptırımlar konusuna dikkatli yaklaşmak gerektiğini, Avrupa kıtasına gaz tedarikinde yaşanan kesintinin sebep olduğu sorunlardan herkesin etkilendiğini işaret etti.

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Son Dakika Ekonomi Avrupa tarihinin en büyük krizi çok yakın! Katar kapıları kapattı - Son Dakika


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