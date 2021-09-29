En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,87 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 2,81 ile "Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu" ve yüzde 2,50 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|181,446551
|-2,87
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,049449
|-2,81
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,105693
|-2,50
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,995726
|-2,43
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,104899
|-2,25
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,135629
|-2,11
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,145324
|-1,91
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,072079
|-1,76
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|0,996134
|-1,68
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|0,946762
|-1,67
Kaynak: AA
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