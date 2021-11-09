En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,45 ile "Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu", yüzde 2,41 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,14 ile "Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu 1,043306 2,45 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,050483 2,41 Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1,117413 2,14 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,133055 1,96 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,111119 1,93 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 2,469771 1,92 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,139926 1,76 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,154749 1,73 İş Portföy PY His. Sen. Öz. Fonu (HSYF) 0,029260 1,70 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 5,213490 1,70 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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