Katılım Sigortacılığı İçin IFSB ile Toplantı

Ekonomi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yetkilileri, katılım finans alanında uluslararası standart düzenleyici kuruluş İslami Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB) heyeti ile bir araya gelerek, Türkiye'deki katılım sigortacılığının mevcut durumunu ve gelecek hedeflerini masaya yatırdı.

SEDDK'den yapılan açıklamaya göre, katılım finans alanında uluslararası standart düzenleyici kuruluşlar arasında yer alan IFSB ile toplantı yapıldı.

Toplantıda, Türkiye'deki katılım sigortacılığının mevcut durumu, yasal altyapısı ve geleceğe yönelik stratejik hedefleri kapsamlı bir şekilde IFSB heyetiyle paylaşıldı.

IFSB heyeti de dünyadaki katılım finans sektörüne dair genel bir değerlendirme yaparak, sektörel gelişim için uluslararası standartların önemine vurgu yaptı ve katılım sigortacılığının gelişmesine katkıda bulunabilecek yeni ortak çalışma alanları önerdi.

Ayrıca, "Türkiye'de Katılım Finans Sistemi ve IFSB ile İş Birliğinin Güçlendirilmesi" başlığıyla düzenlenen forumda, SEDDK Katılım Düzenleme Daire Başkanı Şanbaz Yıldırım, "IFSB-Türkiye İlişkileri ve İleriye Dönük Yol Haritası" oturumunda konuşmacı olarak yer aldı.