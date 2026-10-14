Kavaloğlu, Antalya'da bu yıl 14 milyon yabancı turisti savaşlara rağmen başarı saydı - Son Dakika
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Kavaloğlu, Antalya'da bu yıl 14 milyon yabancı turisti savaşlara rağmen başarı saydı

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Kavaloğlu, Antalya\'da bu yıl 14 milyon yabancı turisti savaşlara rağmen başarı saydı
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Antalya, yılın başından bu yana 14 milyon yabancı turisti konuk etti. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, geçen yıla göre yüzde 5 geride kalınmasına ve savaşlara, ekonomik durgunluğa rağmen bu sayıyı başarılı buldu.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'nın yılın başından bu yana 14 milyon yabancı turisti konuk ettiğini, bunun küresel alandaki savaşlara ve ekonomik durgunluklara rağmen önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Kavaloğlu, AA muhabirine, Antalya'nın dünyada en fazla yabancı ziyaretçi ağırlayan kentlerden biri olduğunu anlattı.

Antalya'da dünyanın her yerinden turisti görebildiklerini ifade eden Kavaloğlu, "Çok zor bir dönemi başarıyla atlatan, dirayetli bir sektörüz. Dün itibarıyla Antalya'ya gelen kişi sayısı yaklaşık 14 milyon oldu. Bu, uluslararası düzeyde gelen kişi sayısı, yerli turistler dahil değil. Geçen seneye göre yüzde 5 gerideyiz ama jeopolitik durum, etrafımızdaki zor dönem ve küresel ekonomik şartlara rağmen bu rakamı başarılı buluyorum." diye konuştu.

Antalya turizminde en önemli pazarlar Rusya ve Ukrayna'nın 5 yıldır savaş halinde olduğunu anımsatan Kavaloğlu, komşu ülkelerde yaşanan gerilimlere, özellikle Avrupa'daki ekonomik durgunluğa rağmen turizm sektörünün tüm paydaşlarıyla dimdik ayakta olduğunu vurguladı.

Kavaloğlu, bu yıl Ukrayna, Özbekistan ve Macaristan pazarlarında artış yaşadıklarını kaydetti.

"Antalya, resort turizmin başkenti"

Antalya'nın resort turizminde çok iddialı olduğunun altını çizen Kavaloğlu, "Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden bir tanesiyiz. Özellikle Antalya, dünya resort turizmin başkenti." dedi.

Kentteki turist hareketliliğinin 12 aya yayıldığını ifade eden Kavaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hareketli sezon devam ediyor. Şu anda Almanya'daki 'Herbstferien' dediğimiz güz dönemi tatilleri devam ediyor, önümüzdeki hafta Hollanda'da sonbahar tatili var, İngilizlerin ve Rusların tatil ihtiyaçları bu dönemde de devam ediyor. Temmuz-ağustosa göre ekim fiyatları daha uygun, dolayısıyla iç pazarda da çocuğu okula gitmeyen kesim, tatilleri ya da balayı için Antalya'yı tercih ediyorlar. Dolayısıyla iç pazar hareketliliği de tabii ki temmuz-ağustos gibi değil ama devam ediyor."

Golf turizmi hareketliliğinin de eylül itibarıyla başladığını anlatan Kavaloğlu, gerek spor faaliyetleri gerekse kongre etkinlikleriyle kentin turist ağırlamayı sürdürdüğünü kaydetti.

Ayrıca kasımda Türkiye'nin ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) Antalya'da yapılacağını anımsatan Kavaloğlu, "Hazırlıklar şimdiden başladı. Özellikle Belek bölgesinde hareketlilik var, kasımda da COP31 için önemli misafirleri ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kavaloğlu, Antalya'nın turizmi çeşitlendirmeyi başarmış bir kent olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
EkonomiAntalyaTurizmSon Dakika

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