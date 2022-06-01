Kaymakam Tunç, sanayi sitesi esnafının sorunlarını dinledi - Son Dakika
Üye Girişi

Kaymakam Tunç, sanayi sitesi esnafının sorunlarını dinledi

01.06.2022 15:11
Kaymakam Tunç, sanayi sitesi esnafının sorunlarını dinledi

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, sanayi sitesi esnafının sorunlarını dinledi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, sanayi sitesi esnafının sorunlarını dinledi.

Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret eden Tunç, burada faaliyet yürüten esnafın sorun ve taleplerini dinleyerek istişarelerde bulundu.

Esnafla bir süre sohbet eden Tunç, sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması noktasında önerilerde bulundu.

Kaymakam Tunç'un gerçekleştirdiği ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaflar, Tunç'a çay ikram etti.

Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkan Yardımcısı Mahmut Gür ve yönetim kurulu üyeleriyle de görüşen Tunç, sanayi sitesindeki faaliyetlere ilişkin ilgililerden bilgi aldı.

Kaymakam Tunç, sanayi sitesi esnafının sorunlarını dinledi
Kaymakam Tunç, sanayi sitesi esnafının sorunlarını dinledi
Kaymakam Tunç, sanayi sitesi esnafının sorunlarını dinledi
Kaymakam Tunç, sanayi sitesi esnafının sorunlarını dinledi
Kaymakam Tunç, sanayi sitesi esnafının sorunlarını dinledi
Kaymakam Tunç, sanayi sitesi esnafının sorunlarını dinledi

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
MHP İl Başkanı Karataş esnafı dinledi MHP İl Başkanı Karataş esnafı dinledi Ürkmez Sanayi Sitesi için Ankara'dan Seferihisar'a özel heyet Ürkmez Sanayi Sitesi için Ankara'dan Seferihisar'a özel heyet
Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kaymakam Tunç, sanayi sitesi esnafının sorunlarını dinledi - Son Dakika


Son Dakika
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
16:03 Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti
16:01 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü parlattığı futbolcularla da dikkat çekiyor
15:51 İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine gönderme: Alıştılar ağlamaya, önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız
15:44 Erdoğan'ın sözleri "asgari ücrete zam geliyor" olarak yorumlandı: İnşallah önümüzdeki haftalarda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız
14:58 İstanbul'da enflasyon zirveyi gördü! Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 yükseldi
14:58 Paul Pogba, Manchester United'dan ayrıldı
14:50 Çorum'da eniştesi tarafından 9 el ateş edilerek öldürülen Ezgi'nin 1,5 ay sonra düğün yapacağı ortaya çıktı
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 16:20:19. #1.12#
SON DAKİKA: Kaymakam Tunç, sanayi sitesi esnafının sorunlarını dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement