Kaymakam Tunç, sanayi sitesi esnafının sorunlarını dinledi

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, sanayi sitesi esnafının sorunlarını dinledi.

Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret eden Tunç, burada faaliyet yürüten esnafın sorun ve taleplerini dinleyerek istişarelerde bulundu.

Esnafla bir süre sohbet eden Tunç, sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması noktasında önerilerde bulundu.

Kaymakam Tunç'un gerçekleştirdiği ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaflar, Tunç'a çay ikram etti.

Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkan Yardımcısı Mahmut Gür ve yönetim kurulu üyeleriyle de görüşen Tunç, sanayi sitesindeki faaliyetlere ilişkin ilgililerden bilgi aldı.