Kayseri'de ekmeğe zam, 3.5 TL oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de ekmeğe zam, 3.5 TL oldu

23.06.2022 17:41
Kayseri'de ekmeğe zam, 3.5 TL oldu

Kayseri'de 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 40 artarak 2.5 TL'den 3.5 TL'ye yükseldi.

Kayseri'de 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 40 artarak 2.5 TL'den 3.5 TL'ye yükseldi.

Fırıncılar ve Uncular Odası Başkanı Mustafa Aslan tarafından oda üyelerine atılan mesaj da girdi maliyetlerinin yükselmesinden dolayı ekmeğe zam yapıldığını belirtilerek, yeni tarifenin yarından itibaren geçerli olacağı bildirildi. Yapılan zam ile beraber oluşan fiyat listesi şu şekilde:

"Pişmiş 200 gram ekmek 3.5 TL, pişmiş 180 gram pide 3.5 TL, pişmiş 360 gram pide 7 TL, pişmiş 120 gram sandviç 3 TL, lavaş pişmişi 150 gram 4 TL, lavaş pişmişi 300 gram 8 TL, kıymalı ve peynirli 200 gram hamurdan pişirme 4.5 TL." - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Aranan şahıslara göz açtırılmadı, 1 haftada 148 şahıs yakalandı Aranan şahıslara göz açtırılmadı, 1 haftada 148 şahıs yakalandı Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'den Vali Gökmen Çiçek'e nezaket ziyareti Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'den Vali Gökmen Çiçek'e nezaket ziyareti
Kaynak: İHA

Mustafa Aslan, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri'de ekmeğe zam, 3.5 TL oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:48 Adana'da 77 yıldır kimliksiz yaşayan kadın hastaneye gidemediğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
17:43 İsmailağa Cemaati, Ustaosmanoğlu'nun hanımların cenazesine katılmasına razı olmadığını belirtti
17:36 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi
17:25 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargıtaya ve yüksek mahkemelere önemli görevler düşüyor
17:14 Baba, oğlunun bıçaklandığını görünce kendinden geçti! Saldırganı tabancayla vurarak öldürdü
17:13 Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi
16:59 Akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşan Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer intihar etti
16:51 Fenerbahçe ile anlaşan Abdülkerim Bardakçı'dan duygu dolu veda mesajı: Konyaspor'a para kazandırdığım için çok gururluyum
16:39 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: İlişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldı
16:17 Galatasaray'ın istediği Axel Witsel İspanyol devi Atletico Madrid'e imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 17:58:30. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de ekmeğe zam, 3.5 TL oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement