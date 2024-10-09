Kayseri'de Mobilya Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri'de Mobilya Fuarı Açıldı

Kayseri\'de Mobilya Fuarı Açıldı

Anadolu Mobilya Fuarı, Kayseri'de 13 Ekim'e kadar ziyaretçilere açık. İhracata katkı bekleniyor.

09.10.2024 16:47
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Kayseri'de Anadolu Mobilya Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Nobel Expo Fuarcılık tarafından Organize Sanayi Bölgesi Fuar Alanı'nda düzenlenen fuarın açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, firmaların stantlarını gezdiğinde herkesin memnun olduğunu gözlemlediğini söyledi.

Fuarın doğrudan ihracata yönelik olduğuna dikkati çeken Çiçek, "Kayseri'ye gelen yabancı sayısı bu yıl 115 bin arttı. Bu artışta fuarların da çok etkisi var. Gelen alıcılar yabancı olduğu için ihracatımıza etki edeceğini düşünüyorum." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili ve Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç de dünyada, Türkiye mobilya sektöründen son 20 yılda üretim, tasarım, kalite gibi niteliklerinden dolayı övgüyle bahsedildiğini aktardı.

Güleç, fuara katılan ziyaretçilerin hem ticaret yaptığını hem de kenti dünyaya tanıttığı, fuarların bu açıdan da önem arz ettiğini söyledi.

TÜİK'in 2022 verilerine göre, Türkiye'de 45 bin 277 mobilyacı olduğunu aktaran Güleç, şunları kaydetti:

"Türkiye'de imalat yapan firmaların yüzde 10'u mobilyacı. İmalatta çalışan ve istihdam edilen insanların yüzde 5'i mobilyacı. Türkiye'de son 20 yılda mobilya sanayisinin büyümesi, Türkiye sanayisinin büyümesinden yüzde 25 daha fazla. Türkiye mobilya sektörü hem üretimde hem büyümede hem istihdamda bir başarı örneği sergiliyor. Aynı zamanda Türkiye'nin ihracattaki payını yüzde 0,7'den yüzde 2'ye çıkardı. Bu da son 10 yılın büyük başarısı. Dünya mobilya ticaretinden aldığımız payı da yüzde 0,5'ten yüzde 2'ye çıkardık. Bu da ihracatçılarımızın başarısı, tebrik ediyorum."

Mobilya sektörünün en büyük rekabetinin gelişmiş ülkelerle olduğunu belirten Güleç, şöyle devam etti:

"Çin'i çıkardığımız zaman mobilya ticaretinin yüzde 51'i gelişmiş ülkelerin tekelinde. Bunlar ABD, İtalya, Fransa, İspanya, Almanya. Peki bu ülkeler yapay zeka varken, teknoloji gelişmişken neden mobilyayı bu kadar önemsiyor çünkü mobilya sektörü bütün imalat sektörünün müşterisi. Metalin, kimyanın, mermerin, tekstilin, ağaç mamullerinin müşterisi. Yerlilik oranımız TÜİK verilerine göre yüzde 80,2. 2000'li yıllarda mobilya sektörü 180 milyon dolar ihracat yapıyordu, karşısında 280 milyon dolar ithalat yapıyordu. Bizim mobilya girişimcimiz dünyayı anladı, kavradı ve dünya ticaretinden pay aldı."

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci de Türkiye'de üretilen 10 sandalyenin 4'ünün, 10 kanepenin 7'sinin, 10 koltuktan 3'ünün, 10 bazadan 3'ünün, 10 oda takımından 2'sinin, 10 yaylı yatağın 6'sının, 10 sünger yatağın 8'inin Kayseri'de üretildiğini aktardı.

Açılışta, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Başkanı Hasan Arapoğlu, NOBEL Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi, protokol üyeleri stantları gezdi.

Ev ve bahçe mobilyalarının yanı sıra, mobilya malzemelerinin de yer aldığı 13 Ekim'e kadar açık kalacak fuarda, farklı ülkelerden gelen alıcı heyetleri stantları gezdi, ticari görüşmeler yaptı.

Fuarda bir firmanın, ürettiği sandalyelerin sağlamlığını göstermek için yaklaşık 1,5 tonluk SUV otomobili 4 sandalye üzerine koyması dikkati çekti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, İhracat, kayseri, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri'de Mobilya Fuarı Açıldı - Son Dakika

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