Kayseri Satıcıları E-Ticarette Öne Çıkıyor - Son Dakika
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Kayseri Satıcıları E-Ticarette Öne Çıkıyor

24.06.2026 14:25
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Trendyol, Kayseri'deki satıcıların ev yaşam ve mobilya kategorilerindeki başarılarını paylaştı.

Trendyol, Türkiye'nin önemli üretim ve ticaret merkezlerinden Kayseri'de ikamet eden satıcılarının e-ticaret performansına ve yönelimlerine ilişkin güncel verileri paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üretim kapasitesi, ürün çeşitliliği ve lojistik ağıyla e-ticaret ekosisteminde öne çıkan Kayseri'de Trendyol platformu satıcıları, ev yaşam ve mobilya kategorilerindeki satış performanslarıyla dikkati çekiyor.

Platformda ev ve yaşam kategorilerinde önemli pazar paylarına sahip Kayserili satıcılar, Türkiye genelindeki yatak siparişlerinin yüzde 61'ini, ankastre ürünlerin ise yüzde 66'sını karşılıyor. Bez dolap kategorisinde yüzde 73 pay elde eden satıcılar, kanepede yüzde 64, emzirme yastığında yüzde 56,4 ve fanlı ısıtıcılarda yüzde 54 oranlarıyla hizmet veriyor. Söz konusu satıcılar, mutfak sandalyesi, mutfak masası takımı ve bahçe takımı kategorilerinde de yüzde 53 seviyesinde pay elde ediliyor.

Satıcılar ürünlerini İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelindeki kullanıcılara ulaştırıyor. Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Konya, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Gaziantep ve Balıkesir, Kayseri'den yoğun sipariş alan şehirler arasında bulunuyor.

Yatak, mobilya ve ankastre gibi yüksek hacimli ürünlerin Türkiye'nin farklı bölgelerindeki müşterilere ulaştırılması, yerel üreticilerin ulusal ölçekte büyümesine katkı sağlıyor. Platformun sunduğu imkanlar, kadın ve genç girişimcilerin markalarını geniş kitlelerle buluşturmasını kolaylaştırırken, artan talep ise yerel üretim ve istihdamı destekliyor.

Kayserili satıcıların platformda en çok satılan ilk 100 ürünü incelendiğinde, ev tekstili, mobilya, ev düzenleme ve depolama, temizlik ve ev bakım, ev dekorasyonu ile mutfak kategorileri dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

Trendyol, Kayseri, Ekonomi, Üretim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri Satıcıları E-Ticarette Öne Çıkıyor - Son Dakika

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