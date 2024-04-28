Kayseri Semt Pazarlarında Sebze Fiyatları Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri Semt Pazarlarında Sebze Fiyatları Düştü

Kayseri Semt Pazarlarında Sebze Fiyatları Düştü

Havaların ısınmasıyla birlikte Kayseri'deki semt pazarlarında sebze fiyatları düştü. Sebze fiyatları havanın ısınmasına bağlı olarak düşerken, bu durum pazardaki iş yoğunluğunu artırdı. Meyve fiyatları ise geçiş döneminde olduğu için yüksek seyrediyor.

28.04.2024 12:58
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Havaların ısınmasıyla birlikte Kayseri'deki semt pazarlarında sebze fiyatları düştü.

Kayseri'nin farklı bölgelerinde her gün kurulan semt pazarlarında sebze fiyatları düştü. Sebze fiyatları; havanın ısınmasına bağlı olarak düşerken, bu durum pazardaki iş yoğunluğunu artırdı. Önceki günlere bakarak yoğunluklarının arttığını söyleyen pazarcı İbrahim Yılmaz; "Yaz ayları geldiği için pazarda fiyatlar biraz ucuz. Fiyatlar düştü ancak vatandaşların alım gücü biraz düştüğü için yine biraz zorluk çekiyoruz. Önceki günlere bakarak, yine yoğunluk var. Pazarlarda marketlere göre daha ucuz ve taze olur. Pazarlarda ürünler günlük olur. Market alır, 3-5 gün içerisinde satar. Biz ise günlük satarız. Pazarımızda 1-2 tane esnaflığı iyi olmayan arkadaşımız var ama vatandaşlarımız onlara aldanmasınlar. Esnaflığı iyi arkadaşlarımız var. Onların yanına gelsinler. Biz yardımcı oluruz. Güzel ürün veririz. Her zaman memnun olurlar. Domatesin kilosu 25 TL'ye düştü. Salatalık 20 TL, biberlerin kilosu 30 TL, patlıcanların fiyatı 20-30 TL arasında değişiyor" şeklinde konuştu.

Meyve pazara pahalı düştü

Geçiş döneminde olmasından dolayı meyvede fiyatların ise yüksek olduğunu dile getiren Yılmaz, "Meyveler biraz pahalı. Geçiş döneminde olduğunda dolayı meyvelerin fiyatı biraz yüksek olur. Erik 100 TL, çileğin kilogram fiyatı 70 TL. Şu anda geçiş döneminde olduğundan dolayı fiyatlar bu şekilde seyrediyor. Tam mevsimi başlamadığı için fiyatlar bu şekilde. Daha yeni tarlaya düştüğü için fiyatlar yüksek. Tarlada çoğaldığı zaman fiyatlar mutlaka düşecektir" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri Semt Pazarlarında Sebze Fiyatları Düştü - Son Dakika

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