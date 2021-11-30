KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den "üretim ve ihracata devam" çağrısı Açıklaması

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, bazı dönemler çeşitli zorluklar yaşansa da Türkiye'nin bunların üstesinden gelmeyi başardığını belirterek, "Bu süreci de en az hasarla atlatacağız. Türk ekonomisi düzlüğe çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın kasım ayı olağan meclis toplantısında konuşan Büyüksimitci, Kovid-19 salgınının henüz hız kesmediğini, ölüm ve vaka sayılarının yüksek olduğunu, birçok ülkede kısıtlamaların yeniden konuşulmaya başlandığını anımsatarak, temkinli olunmasını istedi.

Küresel piyasalardaki enflasyon kaygılarının Türkiye'de de her geçen gün artmaya devam ettiğini aktaran Büyüksimitci, "Dövizdeki dalgalanma, ÜFE ile TÜFE arasındaki makasın giderek açılması, nihai tüketiciye maliyetlerin tam olarak yansıtılamaması, hammadde temini ve maliyetlerinde artış, konteyner sıkıntıları ve navlun fiyatlarındaki artışlar, artan enerji maliyetleri, sanayicinin gelecek için plan yapamaması, fiyat ve teslim süresi verememesi, sorunları beraberinde getiriyor." ifadelerini kullandı.

İstikrarın önemini vurgulayan Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Ekim ayında beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon rakamları, sonraki aylarda fiyat artışlarının devam edeceğini gösteriyor. Bizim için istikrar önemlidir. Sanayiciler önünü görmek ister. Üretim ve yatırıma daha fazla destek olup sanayimizin rekabet gücünü korumalıyız. Temennimiz, piyasadaki faizlerin ve enflasyonun düştüğü ortama en kısa sürede kavuşmaktır. Ülke olarak dönem dönem çeşitli zorluklar yaşasak da hepsinin üstesinden gelmeyi başardık. Bu süreci de en az hasarla atlatacağız. Türk ekonomisi düzlüğe çıkacaktır."

"Asgari ücretten alınan vergiler kaldırılmalı"

Büyüksimitci, asgari ücrette enflasyonun üzerinde artış olması gerektiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çalışanların mutlu olmadığı yerde hiçbir işverenin mutlu olma şansı yok. Bizler de çeşitli zorluklar yaşıyoruz. Tüm çalışanlar için aslında asgari ücretten alınan vergilerin kaldırılması, işverene destek açısından çok önemli. Asgari ücretin üzerinde ücret alan çalışanlarımız da var. Vergi dilimleri artınca işverene maliyeti de artıyor. Mutlak surette vergi dilimlerinin yükseltilmesi gerekiyor. Asgari ücrete verilen destek artırılmalı. Sanayinin üzerindeki istihdamla ilgili yükler azaltılmalı."

İhracat rakamlarına da değinen Büyüksimitci, Kayseri'nin ekim ayı ihracatının önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,6 artışla 327 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, geçen yıla göre ilk 10 ayda ise yüzde 42,23 artarak 2 milyar 915 milyon dolar olduğunu anlattı.