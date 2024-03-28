Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu MÜSİAD Antalya ile bir araya geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu MÜSİAD Antalya ile bir araya geldi

Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu MÜSİAD Antalya ile bir araya geldi

Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, MÜSİAD Antalya Başkan'ı Ali Akçay ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek Kazakistan'ın potansiyel yatırım alanları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Başkonsolos Kanafeyev, Kazakistan'ın stratejik konumu, büyük pazarlara erişim kolaylığı, yatırım teşvikleri, doğal rezervleri ve Astana Uluslararası Finans Merkezi hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Görüşme sonunda Başkonsolos Kanafeyev, MÜSİAD Antalya yönetimini Kazakistan'a davet etti.

28.03.2024 14:05
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Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, MÜSİAD Antalya Başkan'ı Ali Akçay ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede Başkonsolos Kanafeyev, Kazakistan'ın potansiyel yatırım alanları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

MÜSİAD Antalya şubesine ziyaret gerçekleştiren Başkonsolos Kuat Kanafeyev Kazakistan'ın stratejik konumu, büyük pazarlara erişim kolaylığı, yatırım teşvikleri, ülkenin doğal rezervleri ve Astana Uluslararası Finans Merkezi hakkında işadamlarına detaylı bilgiler paylaştı. Kanafeyev konuşmasında, yerel şirketlerle bağlantı kurmaktan proje uygulama ve koordinasyonuna destek vermeye kadar, yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılayan eksiksiz bir hizmet yelpazesi sunulduğunu belirtti. MÜSİAD Antalya Başkan'ı Ali Akçay derneğin yurt dışı çalışmaları hakkında heyeti bilgilendirirken, üyeler Başkonsolos ile iki ülke arasındaki ticari faaliyetler konusunda istişarelerde bulundu. Görüşmenin sonunda Başkonsolos Kuat Kanafeyev, üyelere yatırım çağrısında bulunarak MÜSİAD Antalya yönetimini Kazakistan'a davet etti - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu MÜSİAD Antalya ile bir araya geldi - Son Dakika

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