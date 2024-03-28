Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu MÜSİAD Antalya ile bir araya geldi

Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, MÜSİAD Antalya Başkan'ı Ali Akçay ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede Başkonsolos Kanafeyev, Kazakistan'ın potansiyel yatırım alanları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
MÜSİAD Antalya şubesine ziyaret gerçekleştiren Başkonsolos Kuat Kanafeyev Kazakistan'ın stratejik konumu, büyük pazarlara erişim kolaylığı, yatırım teşvikleri, ülkenin doğal rezervleri ve Astana Uluslararası Finans Merkezi hakkında işadamlarına detaylı bilgiler paylaştı. Kanafeyev konuşmasında, yerel şirketlerle bağlantı kurmaktan proje uygulama ve koordinasyonuna destek vermeye kadar, yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılayan eksiksiz bir hizmet yelpazesi sunulduğunu belirtti. MÜSİAD Antalya Başkan'ı Ali Akçay derneğin yurt dışı çalışmaları hakkında heyeti bilgilendirirken, üyeler Başkonsolos ile iki ülke arasındaki ticari faaliyetler konusunda istişarelerde bulundu. Görüşmenin sonunda Başkonsolos Kuat Kanafeyev, üyelere yatırım çağrısında bulunarak MÜSİAD Antalya yönetimini Kazakistan'a davet etti - ANTALYA
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Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, bir enerji üretim şirketi tarafından Kütahya İl Özel İdaresi araç parkına hibe edilecek olan 8 kamyonun ilk partisini oluşturan 4 adedinin teslim alındığını açıkladı. İkinci parti kamyonların ise Nisan ayı içerisinde araç parkına dahil olacağı belirtildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da devam eden metro projeleri hakkında bilgi vererek, İstanbul'un trafik yoğunluğunu azaltmayı hedeflediklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, bu yıl sadece 4 metro açılışı gerçekleştirdiklerini ve önümüzdeki yıllarda da İstanbul'a 600 kilometre daha yeni metro yapacaklarını söyledi.
Şırnak'ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında bulunan Şerafettin Elçi Havalimanı, 2024 Şubat ayında 29 bin 933 yolcuya hizmet verdi. İç hat yolcu trafiği, Şubat ayında 29 bin 933 olarak kaydedildi. Ayrıca, havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı 506'ya ulaştı ve taşınan yük miktarı 309 ton oldu. Ocak-Şubat döneminde ise havalimanında toplamda 58 bin 852 yolcu, 878 uçak ve 605 ton yük trafiği gerçekleşti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu ve Akdeniz Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında ortak hizmet projeleri gerçekleştirilecek ve Antalya'nın çevre, ekoloji ve gastronomi alanlarındaki potansiyeli değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, valizler ve çantalar dolusu dolar ve avroların kaynağının izah edilemez olduğunu belirtti. Erdoğan, bu paraların sayma görüntülerinin bile kimse tarafından açıklanamadığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'daki mitingde emeklileri ilgilendiren bir açıklamada bulunarak "Temmuz ayında enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız." dedi. Erdoğan ayrıca muhalefete de tepki göstererek CHP'nin çeşitli şehirlerde DEM Parti ile karanlık ittifaklar kurduğunu belirtti.
CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, emeklilere yönelik açıklamalarda bulunarak, Pamukkale Belediyesi'nin emeklilere sosyal ve ekonomik destekler sağlayacağını belirtti.
Avusturya Hava Yolları'nda çalışan kabin görevlileri, maaşlarının artırılması talebiyle greve gitti. Grev nedeniyle 400'ün üzerinde uçuş iptal edilirken, yaklaşık 52 bin yolcu etkilendi. VIDA Sendikası, çalışanların aylık gelirlerinin yüzde 27 artırılmasını talep ederken, şirket yüzde 18 artış önerisinde bulunuyor.
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