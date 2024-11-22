Kazakistan'da Petrol Üretimi Yüzde 3 Arttı

Ekonomi

Kazakistan'da 2024 yılının 9 ayında 18 milyon ton petrol üretildiği bildirildi.

Kazakistan Ulusal Petrol Şirketi (KazMunayGaz) Yönetim Kurulu Başkanı Ashat Hasenov, düzenlediği basın toplantısında, bu yıl ülkede petrol üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttığını kaydetti.

Bu yılın 9 ayında 18 milyon ton petrol üretildiğini belirten Hasenov, söz konusu dönemde taşınan petrol hacminin ise geçen yılın aynı dönemi ile kıyasla yüzde 6 artarak 63 milyon tona ulaştığını ifade etti.

Hasenov, ülkede aynı dönemde polipropilen üretiminin de yüzde 84 artarak 166 bin ton olduğunu söyledi.

KazMunayGaz'ın ülke ekonomisinde önemli bir rol oynamaya devam ettiğine dikkati çeken Hasenov, Kazakistan Ulusal Varlık Fonu'nun (Samruk-Kazına), KazMunayGaz'ın varlıklarının yüzde 46'sını elinde tuttuğunu ve müteahhit firmalar da hesaba katıldığında yaklaşık 80 bin çalışanı olduğunu belirtti.