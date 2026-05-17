KazanForum'da Sağlık Alanında 5 Anlaşma İmzalandı

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen "Rusya-İslam Dünyası: KazanForum" kapsamında sağlık alanında 5 uluslararası işbirliği anlaşması imzalandı.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu KazanForum'da sağlık alanında imzalanan 5 anlaşmanın 3'ü Türkiye ile yapıldı.

Türkiye ile imzalanan anlaşmalar kapsamında, BARSMED Tıp Merkezi ile Acıbadem Sağlık Grubu kliniği arasında Mutabakat Anlaşması, Mark Sigal Bölgesel Onkoloji Kliniği ile Acıbadem Sağlık Grubu kliniği arasında İşbirliği Anlaşması ve Tataristan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Cumhuriyet Çocuk Hastanesi ile Doruk Hastanesi arasında İşbirliği Anlaşması yer aldı.

Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Yevgeniya Kotova, forum kapsamında "For health - to Russia" oturumda yaptığı konuşmada, Rusya'nın sağlık turizmi alanında önemli avantajlar sunduğunu söyledi.

Rus sağlık sisteminin nitelikli uzman kadrosu, güçlü teknik altyapısı ve uluslararası alanda tanınan tıp geleneğiyle öne çıktığını belirten Kotova, ülkedeki sağlık hizmetlerinin maliyet açısından da rekabetçi olduğunu ifade etti.

Kotova, yabancı hastaların dini ve kültürel hassasiyetlerinin dikkate alındığını kaydederek, "Kliniklerimiz, helal tıp standartlarına uygun hizmet sunmaya hazır. Tüm bu avantajlar sağlık turizmine olan ilgiyi artırıyor." dedi.

Son 6 yılda yaklaşık 27 milyon sağlık turistinin Rusya'yı tercih ettiğini aktaran Kotova, bunların yaklaşık 2 milyonunun çocuk hastalardan oluştuğunu söyledi.

Kotova, son 3 yılda yabancı hasta sayısında yıllık ortalama yüzde 20'lik artış gözlemlediklerini belirtti.

Tataristan Sağlık Bakanı Almir Abaşev de sağlık alanındaki uluslararası işbirliklerinin yoğun şekilde sürdüğünü dile getirdi.

Abaşev, "Bugün 5 anlaşma imzalandı. Önde gelen Türk klinikleri, sağlık kuruluşlarımızla anlaşmalar yaptı. Bu işbirlikleri hem teknolojik gelişime hem de karşılıklı anlayışın güçlenmesine katkı sağlıyor." diye konuştu.